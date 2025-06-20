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Yüsra Geyik plajda kendinden geçti! Dansına beğeni yağdı

Arka Sokaklar'da küçük bir kızken hayatımız giren ve daha sonra başarılı oyunculuğuyla pek çok yapımda parlayan Yüsra Geyik plajda kendinden geçti.

Yüsra Geyik plajda kendinden geçti! Dansına beğeni yağdı
Kubra Akalın

Arka Sokaklar, Camdaki Kız ve Aile gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı. 34 yaşında olan oyuncu güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakırken tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik, son olarak plajda dans ettiği anları paylaştı.

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Gün batımında kızgın kumlarda bikinisiyle yaptığı dansı paylaşan Geyik'e hayranlarından beğeni yağdı. Neşeli ve kıvrak figürleriyle göz kamaştıran Geyik'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Sosyal medyada oyuncuya "Güzelliğin karşısında dilim tutuluyor", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

Yüsra Geyik ayrıca dansıyla Serenay Sarıkaya'ya da benzetildi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
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