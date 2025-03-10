MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'nda 22 saat için ödediği otopark ücretine isyan etti

Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'nda 22 saat için ödediği otopark ücretine isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'na aracını bıraktı. Oyuncu, 22 saatlik otopark ücreti için bin 225 TL ödeyince sitem etti.

Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'nda 22 saat için ödediği otopark ücretine isyan etti

Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı.

X'den açıklama yapan Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Arabada keyfine bakardı. Artık bazı şeylere yuh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-10 153239

"EKONOMİK" DİYEREK AÇIKLAMIŞTI

Zafer Algöz daha önce de, "İnsanların, ekonomik nedenlerden dolayı eğlencesi kalmadığı için mecburen dizi izliyorlar" deyip şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsanların tek eğlencesi dizi... Sinemaya giden dört kişilik bir ailenin maliyeti bin TL... Ulaşım ve arabayla inanın bin TL oluyor. Sinemadaki düşüşün sebebi ekonomik. Bir aile bir filme bin TL vereceğine, 3-4 tane dijital platforma üye oluyor."

Mynet'in Sesi
"Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek doktorun yeni tedavisini anlattı"Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek doktorun yeni tedavisini anlattı
Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı! "Ben inanmıyorum ya"Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı! "Ben inanmıyorum ya"
Anahtar Kelimeler:
Zafer Algöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Antrenmana çıkmıyor! Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı

Antrenmana çıkmıyor! Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı

Futbolu bıraktı, yeni işinde zengin oldu!

Futbolu bıraktı, yeni işinde zengin oldu!

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! Harekete geçildi

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.