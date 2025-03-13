Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in vefat haberini apar topar sildi! Yürek burkan detay...

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne dek birçok kült projede yer alan Şinasi Yurtsever'i son olarak Hücreler oyunuyla tiyatro sahnesinde, İnci Taneleri'nde bir bölümde olmak üzere de ekranlarda izlemiştik.

En son yer aldığı proje ise yayın hayatına yeni başlayan TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisiydi. “Kadri” karakterine hayat veren Şinasi Yurtsever, 15 gün önce zatürre olduğu için dizide yalnızca beş bölüm oynayabilmişti.

51 yaşında hayata gözlerini yuman Şinasi Yurtsever'in ölüm haberini usta oyuncu Zafer Algöz duyurmuştu. 'Ailemizden biri daha gitti' notunu düşen Algöz, paylaşımıyla vefat haberinin tüm sosyal medyaya yayılmasına vesile olmuştu. Sanat dünyası yasa boğulurken, Şinasi Yurtsever'le ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Zafer Algöz'ün paylaşımını kısa bir süre içerisinde silmesinin sebebi ortaya çıktı!

ÖLÜM HABERİNİ ANNESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm haberi yayıldığında Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberi yokmuş. Yurtsever'in annesi duymasın diye aldığı önlem sebebiyle rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları dışındaki herkesten gizlenmiş.

Bunca zamandır hastalığı bir şekilde gizli tutmayı başaran Yurtsever'in annesi oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan öğrenmiş.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımını kaldırdıktan sonra telefonla ulaştığı Zafer Algöz, "Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm" dedi.