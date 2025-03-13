Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video ortaya çıktı! "Bu sahne biter"

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yurtsever'in mide kanseri ile verdiği zorlu mücadeleyi kazanamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendisine, son doğum gününde set arkadaşları tarafından yapılan şaka, vefatının ardından yeniden hatırlandı.

"BU SAHNE BİTER"

Oyuncu Şinasi Yurtsever pastayı üfledikten sonra "Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim: Bu sahne biter" diyerek arkadaşlarına sarıldı.

"YİNE AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK"

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.