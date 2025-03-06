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  4. Zebani Efe olarak tanınmıştı! Tövbe edip Müslüman oldu! Son hali gündemde

Zebani Efe olarak tanınmıştı! Tövbe edip Müslüman oldu! Son hali gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 10:33
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Sosyal medyada yayınladığı görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren Efe Beycan, son olarak Müslüman olduğunu açıklamış ve Umre ziyaretine gitmişti. Kollarındaki dövmeleri de sildiren Efe Baykan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Zebani Efe olarak tanınmıştı! Tövbe edip Müslüman oldu! Son hali gündemde

Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe şimdilerde son haliyle gündemde.

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Zebani Efe lakaplı Efe Beycan geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı.

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YORUM YAĞDI

Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline 'böyle daha iyi', 'normale dönmüş', 'olması gerektiği gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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