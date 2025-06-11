Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da! Plaj partisinde görüntülendi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Türkbükü'ndeki bir plajda partiye katıldı.

Siyah mayosunu beyaz ve pembe renklerden oluşan bir pantolonla kombinleyen Zehra Çilingiroğlu, bir süre kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet etti.

Daha sonra sevgilisiyle bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu, Mürsel Kaya ile sohbet etti. Denize girmeyen çiftin o anları, objektiflere böyle yansıdı.