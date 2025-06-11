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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da! Plaj partisinde görüntülendi

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü çift plaj partisinde görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da! Plaj partisinde görüntülendi
Öznur Yaslı İkier

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Türkbükü'ndeki bir plajda partiye katıldı.

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Siyah mayosunu beyaz ve pembe renklerden oluşan bir pantolonla kombinleyen Zehra Çilingiroğlu, bir süre kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet etti.

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Daha sonra sevgilisiyle bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu, Mürsel Kaya ile sohbet etti. Denize girmeyen çiftin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu
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