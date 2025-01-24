Zeliha Saraç Kartalkaya'dan acı haberi alınca canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! '17 yaşında benim oğlumun arkadaşı...' diyerek anlattı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili sebebi ile yüzde 90 oranında dolu olan otelde 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin en az 36’sının 18 yaş ve altında olduğu öğrenildi. Ekol Tv sunucusu Zeliha Saraç da Kartalkaya'dan aldığı acı haberle sarsıldı.

Ekol TV'deki 'Gündem' adlı programın spikeri Zeliha Saraç, bu büyük faciada hayatını kaybedenlerden biri olan 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi ve konuşmakta zorlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saraç; 'Oğluma sordum, annesi ve babasıyla ayrı odalarda kalıyorlarmış. Merdivenlerden inememiş, asansöre binmiş. Bu yüzden tanınmayacak haldeymiş. Cenazedeydi bizim çocuklar da. Küçücük çocuklar...' diye konuştu ve canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

YORUM YAĞDI

Ünlü sunucunun bu anları kısa sürede gündem oldu. Saraç için; 'of ya çok kötü', 'cidden yazık insanlara', 'ağlamaktan perişan olduk' gibi yorumlar yapıldı.