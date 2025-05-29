"Zengin bildiğim eşim benden fakir çıktı" demişti! Nihal Candan'ın alacağı nafaka belli oldu

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile 2023 senesinin ağustos ayında dünyaevine girdiği öğrenilmişti. Boşanma sürecinde Candan'ın "Zengin bildiğim eşim, boşanma davasında yapılan araştırmada benden fakir çıktı" sözleri gündem olmuştu.

Nihal Candan’ın tek başına yaşayabileceği bir miktarda nafaka talep ettiği öğrenildi. Taraflar karşılıklı boşanma davası açarken, Candan mahkeme salonu çıkışında “Artık frekansımı düşüren insanlarla hiçbir iletişimde olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN 70 BİN TL NAFAKA KARARI ÇIKTI

Candan’ın avukatı ise, “En azından mağduriyetin bir kısmını giderebilecek kadar bir tedbir nafakası kararı verildi” dedi.

Mahkeme, iş insanı Faruk Çiçek’in Nihal Candan’a 70 bin TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 21 Ekim tarihinde görülecek.

(EKOLTV)