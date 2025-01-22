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Zeynep Koçak otel yangınından gelen acı haberle yıkıldı! "Aradım, 'cesetleri teslim aldık' dedi ve kapattı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2025 14:37
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ölenlerin sayısı 76'ya yaralı sayısı ise 51'e yükseldi. Otel yangınında ölenler arasında Zeynep Koçak'ın tanıdıkları da vardı. Oyuncu yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Koçak otel yangınından gelen acı haberle yıkıldı! "Aradım, 'cesetleri teslim aldık' dedi ve kapattı"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak aldığı haberle yıkıldı. Oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medyadaki paylaşımında, Bolu'daki otel yangınında en yakın arkadaşının ailesinden can kayıplarının olduğunu yazdı.

Koçak paylaşımında ''Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim" diyerek yaşadıklarını anlattı:

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"ŞOKUNU ATLATAMIYORUM"

"2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı. Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlatamıyorum. Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için."

Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca... Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca...

Boludaki yangın faciası Zeynep Koçakı da derinden yaktı Şokunu atlatamıyorum
Zeynep Koçak, diğer paylaşımında yanan otelin olduğu bölgede kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi.

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Zeynep Koçak
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