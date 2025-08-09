MAGAZİN

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu

Uzun zamandır Yemekteyiz programı ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Zuhal Topal bu defa sosyal medyada üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü gece yarısı denize girerek kutlayan Topal'ın görüntüleri viral oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şimdilerde eşi ve kızıyla Bodrum'da olan ünlü isim eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü gece yarısı denize girerek kutladı.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu 1

Saat tam 12'de kendini serin sulara bırakan ikili o görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu 2

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'in görüntülerine sosyal medyada; 'ne güzel eğlenmişler' diyen de oldu 'hiç samimi değiller' diyende...

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu 3

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu 4

