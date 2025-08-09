Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü böyle kutladı! Gece yarısı denize girdiler! Görüntüler viral oldu

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şimdilerde eşi ve kızıyla Bodrum'da olan ünlü isim eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü gece yarısı denize girerek kutladı.

Saat tam 12'de kendini serin sulara bırakan ikili o görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'in görüntülerine sosyal medyada; 'ne güzel eğlenmişler' diyen de oldu 'hiç samimi değiller' diyende...