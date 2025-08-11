MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile spor salonunda! Kızını görenler 'Aynı babası' dedi

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sunduğu programlarla adından sıkça söz ettiğimiz Zuhal Topal uzun zamandır 'Yemekteyiz' programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal son olarak eşi ve kızıyla spor salonunda paylaşım yaptı. Ünlü ismin kızı Lina'yı görenler 'Aynı babası' demeden edemedi.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile spor salonunda! Kızını görenler 'Aynı babası' dedi
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina'yla da sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü isim bu defa 'Ailecek sporu sevdiğimiz doğrudur' diyerek spor salonundan bir kare yayınladı.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile spor salonunda! Kızını görenler Aynı babası dedi 1

YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'ın aile pozu kısa sürede beğeni toplarken kızı Lina'ya yorum yağdı. Ünlü ismin kızına; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' şeklinde yorumlar yapıldı.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile spor salonunda! Kızını görenler Aynı babası dedi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi
Ünlü oyuncunun acı günü! Babası hayatını kaybetti Ünlü oyuncunun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.