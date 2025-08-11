Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile spor salonunda! Kızını görenler 'Aynı babası' dedi

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina'yla da sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü isim bu defa 'Ailecek sporu sevdiğimiz doğrudur' diyerek spor salonundan bir kare yayınladı.

YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'ın aile pozu kısa sürede beğeni toplarken kızı Lina'ya yorum yağdı. Ünlü ismin kızına; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' şeklinde yorumlar yapıldı.