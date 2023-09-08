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Mağdur nasıl yazılır? Mağdur mu madur mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

29.08.2023 17:39 | Son Güncelleme:
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Yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin hatasız bir şekilde yazılması son derece önemli bir konudur. Sözcüklerin yazımında yanlışlık yapıldığında manaları bozuk cümlelerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Dilimizi güzel ve doğru bir şekilde kullanmak için yazım kurallarını dikkate almamız gerekmektedir. Türkçemizde yazımızda sıklıkla yazım hatası yapılan sözcüklerden biri mağdur kelimesidir. Peki, mağdur nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Mağdur nasıl yazılır? Mağdur mu madur mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde karşımıza çıkan kelimeler arasında mağdur sözcüğü de mevcuttur. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük olarak bilinir. Dilimizde yabancı kökenli çok fazla kelime vardır. Arapçada ġdr kökünden gelen bu sözcük de zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize aktarılmıştır. Yaygın kullanılan bir kelime olmasına rağmen en çok da bu kelimenin yazımında yanlışlık yapılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımı için TDK sözlük sitesinden yardım almak önemlidir.

Mağdur nasıl yazılır?

Günlük konuşma dilinde kullandığımız sözcükleri ağzımızdan çıktığı haliyle yazıya döktüğümüzde ciddi bir yazım hatası yapmış oluruz. Bu hatayı giderebilmek için yazım kılavuzlarının ziyaret edilmesi ve bu kılavuzlar üzerinden sözcüklerin yazılışıyla birlikte söyleniş tarzlarının da öğrenilmesi gerekmektedir. Mağdur sözcüğü de yazımında olduğu kadar söylerken de yanlış telaffuz edilen bir kelimedir. Öncelikle mağdur yazımı ile ilgili bilgi almak için Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlük sitesine bakılması önerilir. Sonrasında yine aynı site üzerinden sesli bir şekilde kelimenin söylenişini dinleyebilir ve ayrıca manası da görebilirsiniz. Bu bağlamda mağdur sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • (Sıfat) Adaletsizliğe uğramış kimse, kıygın veya haksızlık.

Mağdur mu madur mu?

Mağdur kelimesi cümle içerisinde sıfat haliyle kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük genellikle “madur” olarak yazılıp çizilmektedir. Yani kelime içerisinde yer alan yumuşak g harfi es geçilmektedir. Ancak mağdur TDK’ye göre içerisinde yumuşak g harfi bulunan ve “mağdur” şeklinde okunup yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelime mağ ve dur olmak üzere toplam iki heceden meydana gelmektedir. Sözcüklerin yazılış stillerini öğrenmek kullanmak doğru değildir. Bu yüzden kelimelerin yazımında ya da söylenişlerinde tereddüte düşüldüğünde sözlük sitelerinden bakılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında mağdur doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Mağdur (doğru kullanım)
  • Madur (yanlış kullanım)
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