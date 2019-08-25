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Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Sokak ortasında öldüresiye dövülüp bıçaklandı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.08.2019 04:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, gece geç saatlerinde bir kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldükten sonra bıçaklandı.

Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Sokak ortasında öldüresiye dövülüp bıçaklandı!

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen ağabeyi ile kent merkezinde otomobille gezinen A.K., isimli kadın arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Otomobil içerisinde ağabeyi tarafından darp edilen A.K., Karapınar Mahallesi Sümerpark yakınlarında otomobilin kapısını açarak kendisini dışarıya attı. Bir süre koşarak ağabeyinden kaçmaya çalışan A.K., ağabeyi tarafından sokak ortasında yakalanarak dövüldü.

Öldüresiye dövülen kadın, daha sonra ağabeyi tarafından ellerinden ve kolundan bıçaklandı. A.K., isimli kadının çığlık sesleriyle uyanan mahalle sakinleri durumu fark ederek sokağa indi. Vatandaşların geldiğini fark eden ismi öğrenilemeyen ağabey, otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise ağabeyi tarafından darp edilen ve daha sonra bıçaklanan A.K’ye müdahalede bulundu. İlk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılan A.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman darp

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