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Mahalleden Arkadaşlar filminin çocuk oyuncusu kameradan önce aynaya bakıyor

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SİNEMA TV  | 22.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Başrolünü Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul’un paylaştığı “Mahalleden Arkadaşlar”da, Selçuk Aydemir’in çocukluğunu canlandıran Esat Polat Güler de performansıyla dikkat çekiyor.

Selçuk Aydemir, kendi çocukluk günlerinden esinlenerek yazdığı ve raflara çıktığı dönem en çok okunanlar listesinin zirvesinden inmediği Mahalleden Arkadaşlar kitabını, beyaz perdeye uyarlıyor. Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği film, 90’lı yılları beyaz perdeye taşıyacak.

Mahalleden Arkadaşlar filminde Selçuk Aydemir’in çocukluğunu, taze yetenek Esat Polat Güler canlandırıyor. Güler, rolüne en iyi çalışma yönteminin odasındaki aynalar olduğunu söyledi.

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Selçuk Aydemir’in çocukluğunu canlandırmanın kendisi için heyecan ve gurur verici olduğunu ifade eden Esat Polat Güler, rolüne ayna karşısında hazırlandığını söyledi. Genç oyuncu, “Oyuncu olmak için bence insanın kapasitesini ve mimiklerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu yüzden de benim en iyi rol çalışma arkadaşım odamdaki aynamdır. Ayna karşısında kendi kendime ve her sahnede kendimden yeni bir şey keşfederek, sette de Selçuk Hoca ve oyuncu koçumuz ile çok eğlenerek çalıştık” dedi.

‘Mahalleden Arkadaşlar’, 27 Mart 2020’de sinemaseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Aydemir Mahalleden Arkadaşlar nurgül yeşilçay Alper Kul

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