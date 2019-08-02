Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi!

Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un başrolünü paylaştığı "Mahalleden Arkadaşlar" filminin çekimleri için Yeşilçay değişim geçirdi. Rolüne bürünebilmek için imajını değiştiren başarılı ve güzel oyuncu gerçekten mahalleden biri gibi görünüyor!

Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Üsküdar'a Giderken, Ailecek Şaşkınız gibi komedi film ve dizilere imza atan yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, yazarı olduğu Mahalleden Arkadaşlar isimli kitabını beyaz perdeye aktarıyor.

Filmden ilk ayrıntılar ise Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Yayınlanan fotoğraftan anlaşılacağı üzere Yeşilçay'a, rolü gereği yüz tipini yuvarlaklaştıracak bir makyaj yapılmış, kilolu göstermek üzere aparatlar takılmış ve Anadolu kadını stiline uygun kıyafetler giydirilmiş. Ayrıca 90'lı yılların moda saç modeli olan permanın oyuncuya uygulandığı görülüyor.

Filmde Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra komedi türünde son zamanların en başarılı isimlerinden biri olup Dedemin Fişi, Sümela'nın Şifresi Temel, Ölümlü Dünya, Cici Babam gibi yapımlarda karşımıza çıkan Alper Kul yer alıyor. İkiliye küçük oyuncu Esat Polat Güler eşlik ediyor.