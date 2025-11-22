Mahalleli istedi, 80 yıl sonra ilçenin sınırları değişti!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti.

İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEDİLER

Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak Mahallesi’nde vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti.

MAHALLE, KUMLU'YA KATILDI

Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye Meclisi'nde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır