Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mahalleli istedi, 80 yıl sonra ilçenin sınırları değişti!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, resmi işlemler için 30 kilometre yol gitmek zorunda kalmaları nedeniyle 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. Mahalledeki 780 seçmenden 510'u sandığa giderken, 480 "Evet" oyuyla mahallenin Kumlu'ya bağlanma kararı çıktı. Kumlu Belediye Meclisi'nin onayladığı karar, 21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Mahalleli istedi, 80 yıl sonra ilçenin sınırları değişti!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti.

İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEDİLER

Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak Mahallesi’nde vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

Mahalleli istedi, 80 yıl sonra ilçenin sınırları değişti! 1

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti.

MAHALLE, KUMLU'YA KATILDI

Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye Meclisi'nde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
475 yıl sonra uyandı! NASA görüntüleri yayınlandı, turuncu kod verildi475 yıl sonra uyandı! NASA görüntüleri yayınlandı, turuncu kod verildi
22 Kasım'da yıldızlar ne söylüyor? Tarot kartları aşk, iş ve sağlık için ışık tutuyor!22 Kasım'da yıldızlar ne söylüyor? Tarot kartları aşk, iş ve sağlık için ışık tutuyor!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.