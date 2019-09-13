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Mahallelinin korkulu rüyası olan binaya baskın! Gözaltına alındılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binaya yapılan baskında uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Mahalle sakinleri şüphelilerin, yıllardır bu binada kaldıklarını ve kendilerini bıçaklarla tehdit ettiklerini öne sürdü.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki metruk bir binada bazı kişilerin uyuşturucu kullanıp mahalle sakinlerini bıçakla tehdit ettiğinin ihbar edilmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, binaya baskın yaparak uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheli polis merkezine götürüldü.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahalle sakinleri, binayı mesken tutan uyuşturucu kullanıcıların kendilerini defalarca bıçakla ettiklerini iddia etti. Binanın olduğu sokakta yaşayan Saide Demir, “Sabah akşam en az 50 kişi geliyor. Ben 'defolun gidin' diyorum onlar merdivenin üzerinde zıplıyor 'sus seni keserim' diyor. 4-5 defa bana bunları söylediler. Ben çamaşır asıyorum, çamaşırlarımı toplayıp kesiyorlar içine uyuşturucu koyup götürüyorlar. Hem satan var hem içen var" dedi.

“ATTIKLARI TAŞ ÇOCUĞUN KAFASINA GELİYORDU"

Diğer mahalle sakini Yener Yılmaz, “1 hafta önce 8-10 kişi girdi buraya. 'Girmeyin çoluk çocuk var' dedim burada, ondan sonra yerden taş alıp attı. Pencereyi kapatmasaydım çocuğun kafasına gelecekti. Günde 50-60 kişi falan girip çıkıyor buraya. Teyze var burada, kadın çamaşır asarken kadınla konuşuyor kadın bir şey dese bıçak var arkasında, bıçaklayacak kadını" diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI SOKAĞA BIRAKAMIYORUZ"

Mahalle esnafı ise, “Buraya kimin girip, kimin çıktığını bilmiyoruz. Çocuklarımızı sokağa bırakmaya tereddüt ediyoruz. Geçen evime giderken yüzüne baktım, 'amca bir durum var' deyip arabama vurdu. Yani beni tehdit etti" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt metruk bina

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