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Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

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DÜNYA  | 03.10.2019 18:54 | Son Güncelleme

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin Bapu Bhawan Anıtı'ndaki küllerinin bir bölümü çalındı, hırsızlar Gandi'nin fotoğrafının üzerine "hain" yazdı.

Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde bir anıtta tutulan küllerinin bir bölümünün çalındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı.

FOTOĞRAFININ ÜZERİNE 'HAİN' YAZILDI

Hırsızların ayrıca Gandi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.

Bapu Bhawan Anıtı'nın bakımından sorumlu Mangaldeep Tiwari, yerel The Wire sitesine yaptığı açıklamada, Gandi'nin doğum günü olduğu için sabah erken saatte anıtın kapısını açtığını, döndüğünde Gandi'nin küllerinin kaybolduğunu ve posterinin tahrif edildiğini gördüğünü söyledi.

"UTANÇ VERİCİ"

Tiwari, olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Polisin olayı "ulusal birliğe zarar veren" ve huzuru bozmaya yönelik davranışlar çerçevesinde soruşturduğu kaydedildi.

Yerel siyasetçi Gurmeet Singh'in şikayeti üzerine polisin konuyla ilgili harekete geçtiği ifade edildi. Singh, The Wire'a "Bu delilik son bulmalı. Rewa polisine Bapu Bhawan'daki kamera kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasını yaptı.

Hindistan'da bazı aşırılıkçıların, Gandi'yi Hindu-Müslüman birliğini savunması nedeniyle vatan haini olarak gördüğü ifade ediliyor.

Hindistan'da İngiliz sömürgesine karşı şiddetsiz direniş hareketinin lideri Mahatma Gandi, birçok Hint tarafından "ulusun babası" olarak anılıyor.

2 Ekim 1869'da dünyaya gelen Gandi, Ocak 1948'de aşırılıkçı bir Hindu tarafından uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Mahatma Gandi'nin ölümünden sonra Hindu geleneğine göre bir nehre dökülen küllerinin bir bölümü saklanarak ülkedeki çeşitli anıtlara gönderilmişti.

(AA)

GANDİ-


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Mahatma Gandi Hindistan Bağımsızlık Hareketi küllerini çaldılar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Müslüman_Hindu birliğini savunmuş.. İngilizler işini bilir! İngiltere orayı "Terkederken" %90'dan fazlası Müslüman olan Keşmir; Pakistan ile birleşmek yönünde Oy kullanmıştı.. Ama Keşmir Prensi, Hindistan ile beraber olmak yönünde "karar verince" , Keşmir Hindistan'ın bir Eyaleti olmuştu.. Bu kararın sonuçları bugün daha iyi anlaşılıyor. Pakistan ve Hindistan savaştı savaşacak
rezaletttttttttttt
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