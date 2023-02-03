Bir de nasıl yazılır, bir de yazımı nasıl olmalıdır? Bir de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı bağlaçların yazımında sıkça hataya düşülür. Bu bağlaçlardan biri de de ve da bağlacıdır. Türkçe yazım kuralları doğrultusunda dahi anlamındaki de ya da da bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. De ya da bağlacı başka kelimeler ile bir araya gelerek bir kalıp sözcük oluşturabilir. Bu kalıp sözcüklerden biri de “bir de” ifadesidir. Bir de TDK (Türk Dil Kurumu) internet sayfasında yer alan Güncel Türkçe Sözlük’te iki farklı tanımı ile ifade edilmiştir. Bu tanımlara göre bir de “ve olana eklenerek, katılarak, fazladan anlamına gelir. Bunun dışındaki bir diğer tanımına göre de umulanın ya da beklenilenin dışında olan bir durumu ya da olayı anlatan, ifade eden cümlelerin başına koyulur.

Bir de nasıl yazılır?

Birçok atasözünde, deyimde ya da birleşik fiilde de yer alan bir de yazımında genel olarak hata yapılır. Ancak dahi anlamındaki de bağlacının ayrı olarak yazılması gerekir. Türk Dil Kurumu’nun sayfasında verdiği tanımlara göre de “bir de” kullanımındaki de bağlacı dahi anlamındadır ve ayrı olarak yazılmalıdır. "Bir de ayrı mı yazılır?" sorusuna şöyle cevap verilebilir:

Bir de yazımı TDK kurallarına göre de ayrı yazılması gereken bir sözcük kalıbıdır. De bağlacı “bir de” kullanımında kendinden önce gelen bir kelimesi ile herhangi bir kesme kullanılmaksızın ayrı yazılmalıdır.

Bir de bitişik mi yazılır?

Bitişik olarak yazılmaması gereken birleşik ifadelerden biri de “bir de” ifadesidir. Bir de doğru yazılışına örnek olarak gösterilebilecek bazı kullanımları ve örnek cümleler şu şekildedir: