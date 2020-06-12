MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkeme Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu! Ece Erken'den flaş yanıt

Mahkeme Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu! Ece Erken'den flaş yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken'e soruşturma açıldığı iddia edildi. Ece Erken bu haberlerle ilgili açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

Mahkeme Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu! Ece Erken'den flaş yanıt

Evli olan bir adamla aşk yaşamasıyla gündeme gelen Ece Erken hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Ece Erken, sosyal medya hesabında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Erken tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi gibi gösterilen İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi. Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığı belirtilerek, ünlü sunucunun cezalandırılması istendi. Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.

Erken bu iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

aüaü

Erken açıklamasında "Bugün çıkan haberle ilgili diyeceğim; zamanında Şafak Bey, Beyaz TV'de Seren Serengil'e konuşulan belge hakkında açıklama yapmıştı. Mahkemenin yapması gereken bir prosedür. Dağılabilirsiniz" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Barış Arduç'un karantina imajıBarış Arduç'un karantina imajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Arduç'un karantina imajı

Barış Arduç'un karantina imajı

Mustafa Ceceli'den itiraf: Levent Yüksel beni sahneden kovdu

Şaşırtan itiraf! 'Ünlü şarkıcı beni sahneden kovdu'

Zeynep Alkan'ın süper mini şortu olay oldu

Zeynep Alkan'ın süper mini şortu olay oldu

Elsa Hosk sevgilisine seksi pozlar verdi! Beğeni yağdı

Sevgilisine seksi pozlar verdi! Beğeni yağdı

Emre Kınay o kavgayı anlattı! 'Hakaret ve tahrik vardı. Belediye başkanı...'

Yaşanan kavgayı anlattı! 'Belediye başkanı olsaydın...'

Sinem Umaş'tan Caner Çalışır'la ilgili şoke eden iddialar! 'Ablası cüzdanını, telefonunu bile istemiş'

Yok artık! 'Kimsesizler mezarlığına gömdürüp parasını da...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.