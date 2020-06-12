Mahkeme Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu! Ece Erken'den flaş yanıt

Evli olan bir adamla aşk yaşamasıyla gündeme gelen Ece Erken hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Ece Erken, sosyal medya hesabında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Erken tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi gibi gösterilen İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi. Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığı belirtilerek, ünlü sunucunun cezalandırılması istendi. Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.

Erken bu iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Erken açıklamasında "Bugün çıkan haberle ilgili diyeceğim; zamanında Şafak Bey, Beyaz TV'de Seren Serengil'e konuşulan belge hakkında açıklama yapmıştı. Mahkemenin yapması gereken bir prosedür. Dağılabilirsiniz" dedi.



