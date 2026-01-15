SPOR

Mahkeme salonu karışmıştı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan tepkisi

Derbi sonrası görülen davada SEGBİS üzerinden ifade veren Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafının çekilmesi duruşmaya damga vurdu. Hakimin telefona el koyduğu olay sonrası Fenerbahçe sert bir açıklama yaparak yaşananları “hukuka ve sporun değerlerine aykırı” olarak nitelendirdi.

Berker İşleyen

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davaya SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

G.SARAY YÖNETİCİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti.

MERT HAKAN: "BU YAPILAN AYIP"

Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine "Ayıp bu yaptığınız" diyerek duruma tepki gösterdi. Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu ve hakkında tutanak tutuldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan olayın ardından konuyla alakalı olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi.

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, “rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."

mahkeme son dakika fenerbahçe galatasaray
