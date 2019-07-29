Mynet Trend

Mahkemede avukat sette yönetmen

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

İzmir'de avukatlık yapan Özlem Özel, bir yandan mahkeme salonlarında müvekkillerini savunurken diğer yandan yazıp yönettiği filmle memleketini dünyaya tanıtmaya çalışıyor.

Mahkemede avukat sette yönetmen

Avukat Özel, evlerini ve yakınlarını kaybettiği 1995'te yaşanan Dinar depreminin ardından ailesiyle İzmir'e taşındı. Etkilendiği olaylardan sonra İzmir'de bir kompozisyon yarışmasında henüz 8 yaşındayken birincilik ödülü alan Özlem Özel, daha sonra senaryo yazmaya başladı.

Hayalinde hep doğup büyüdüğü yerlerin filmini çekmek olan genç avukat, bunun üzerine geçen yıl, hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Özlem Özel, Gülden Dudarık ile Savaş Özkul gibi tanınmış profesyonel oyuncuların yer aldığı, 1990'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ağabey-kardeşin yaşadıkları zorlukları ve kendi aralarındaki sessiz anlaşmazlığı anlatan "Gelincik Kırmızı" filmini çekmeyi başardı.
Söz konusu film, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda yer bulmayı başardı.

Özel, zor koşullarda ve imkansızlıklar içinde çektiği filmin başarısından dolayı mutlu olurken, destek verilmesi durumunda yeni filmlerle sinema sektörüne katkı sunmayı amaçlıyor.
Ceza Hukukçusu Özlem Özel, avukatlığı, "hayatını sürdürebilmesi için bir meslek", senaryo ve filmi ise "gerçekleştirmek istediği hayali" olarak tanımladı. İnsanların bu hayatta mutlaka hobisinin olması gerektiğini ifade eden Özel, kendisinin de bu doğrultuda yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

20190729_2_37544988_46422147_Web

"Festival yolculuğumuz devam ediyor"

Filmi memleketi Dinar'da çektiklerini ve burada profesyonel oyuncuların yanı sıra yerel halkında yer aldığını anlatan Özlem Özel, şöyle devam etti: "Aslında memleketimdeki insanları anlatmaya çalıştım. Bana esin kaynağı olan bazı insanlar vardı. Ve bu insanlar da filmde oynayınca çok güzel bir eser çıktı ortaya. Filmin çekimini 15 günde tamamladık, kurguyu ise yaklaşık 1 yılda bitirdik. Şimdi yeni yeni festivallere katılmaya başladık. İngiltere'de bir yarışmanın seçkisine katıldık, Toronto'da bir festivalde yarı finalist olduk, şu anda Arjantin'de bir film festivalindeyiz. Bu şekilde festival yolculuğumuz devam ediyor. Ben filmde oradaki insanları tanıtmak istedim, onların doğallığını, masumiyetini aktarmaya çalıştım. Bu anlamda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Profesyonel oyuncular bana gerçekten yardımcı oldu. Sadece başrol oyuncular tanınmış kişilerdi, geri kalan herkes Dinar halkından."

Özel, avukatlıkta yaşadığı olayların senaryo yazmasına yardımcı olduğunu dile getirerek, "Kendi insanlarımı, hikayelerimi, senaryolarımı dünyaya duyurmak istiyorum. Ve bundan sonra da hedefim film çekmek olacak. Film çekmek tabii ki yüklü bütçe ve emek istiyor. Destek bulduğum kadarıyla yoluma devam edeceğim." şeklinde konuştu.


PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Ünlü oyuncunun yeni projesi belli olduÜnlü oyuncunun yeni projesi belli oldu
John Travolta 'The Fanatic' için bambaşka biri olduJohn Travolta 'The Fanatic' için bambaşka biri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özlem Özel

En Çok Okunan Trend Haberler

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

Dominic Cooper'ın yeni dizi projesi belli oldu: Spy City

Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu

John Travolta’lı The Fanatic’ten fragman!

John Travolta 'The Fanatic' için bambaşka biri oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ekibi belli oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk bilgiler geldi...

Zirvede hüküm süren film The Lion King (Aslan Kral) oldu

Zirvedeki yarışın galibi kim?

Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino’nun gişede en iyi açılış yapan filmi oldu

Quentin Tarantino son filmiyle kendi rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.