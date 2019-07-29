Mahkemede avukat sette yönetmen

Özel, zor koşullarda ve imkansızlıklar içinde çektiği filmin başarısından dolayı mutlu olurken, destek verilmesi durumunda yeni filmlerle sinema sektörüne katkı sunmayı amaçlıyor. Ceza Hukukçusu Özlem Özel, avukatlığı, "hayatını sürdürebilmesi için bir meslek", senaryo ve filmi ise "gerçekleştirmek istediği hayali" olarak tanımladı. İnsanların bu hayatta mutlaka hobisinin olması gerektiğini ifade eden Özel, kendisinin de bu doğrultuda yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

Özlem Özel, Gülden Dudarık ile Savaş Özkul gibi tanınmış profesyonel oyuncuların yer aldığı, 1990'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ağabey-kardeşin yaşadıkları zorlukları ve kendi aralarındaki sessiz anlaşmazlığı anlatan "Gelincik Kırmızı" filmini çekmeyi başardı. Söz konusu film, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda yer bulmayı başardı.

Hayalinde hep doğup büyüdüğü yerlerin filmini çekmek olan genç avukat, bunun üzerine geçen yıl, hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Avukat Özel, evlerini ve yakınlarını kaybettiği 1995'te yaşanan Dinar depreminin ardından ailesiyle İzmir'e taşındı. Etkilendiği olaylardan sonra İzmir'de bir kompozisyon yarışmasında henüz 8 yaşındayken birincilik ödülü alan Özlem Özel, daha sonra senaryo yazmaya başladı.

"Festival yolculuğumuz devam ediyor"

Filmi memleketi Dinar'da çektiklerini ve burada profesyonel oyuncuların yanı sıra yerel halkında yer aldığını anlatan Özlem Özel, şöyle devam etti: "Aslında memleketimdeki insanları anlatmaya çalıştım. Bana esin kaynağı olan bazı insanlar vardı. Ve bu insanlar da filmde oynayınca çok güzel bir eser çıktı ortaya. Filmin çekimini 15 günde tamamladık, kurguyu ise yaklaşık 1 yılda bitirdik. Şimdi yeni yeni festivallere katılmaya başladık. İngiltere'de bir yarışmanın seçkisine katıldık, Toronto'da bir festivalde yarı finalist olduk, şu anda Arjantin'de bir film festivalindeyiz. Bu şekilde festival yolculuğumuz devam ediyor. Ben filmde oradaki insanları tanıtmak istedim, onların doğallığını, masumiyetini aktarmaya çalıştım. Bu anlamda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Profesyonel oyuncular bana gerçekten yardımcı oldu. Sadece başrol oyuncular tanınmış kişilerdi, geri kalan herkes Dinar halkından."

Özel, avukatlıkta yaşadığı olayların senaryo yazmasına yardımcı olduğunu dile getirerek, "Kendi insanlarımı, hikayelerimi, senaryolarımı dünyaya duyurmak istiyorum. Ve bundan sonra da hedefim film çekmek olacak. Film çekmek tabii ki yüklü bütçe ve emek istiyor. Destek bulduğum kadarıyla yoluma devam edeceğim." şeklinde konuştu.



