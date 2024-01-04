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    4. Mahkemede kaos! Şartlı tahliye talebi kabul edilmeyince dehşet saçtı: O anlar saniye saniye kaydedildi!

    Mahkemede kaos! Şartlı tahliye talebi kabul edilmeyince dehşet saçtı: O anlar saniye saniye kaydedildi!

    04.01.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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    ABD'de bir sanığın duruşması sırasında hakim, sanığın şartlı tahliye talebini reddedince sanık uçarak hakime saldırdı. Sosyal medyada da viral olan görüntüler sonrası hakimin ufak çaplı bir kafa travması geçirdiği bildirildi.

    ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 30 yaşındaki bir sanık, ilçe mahkemesi yargıcı Mary Kay Holthus'un aldığı karar sonrasında üstüne hızla koşarak atladı. Mahkemedeki dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

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    KÜFÜRLER SAVURARAK SALDIRDI

    Sanık Deobra Redden'ın yargıç Holthus'un üzerine uçmadan önce küfürler savurduğu duyuldu.

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    Önceden 3 kez hüküm giymiş Redden'i bu sefer daha ağır bir ceza bekliyor. Redden ağırlaştırılmış darp suçundan tekrar yargılanacak.

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    HAKİM KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

    Edinilen bilgilere göre, Holthus'un kavga sırasında küçük bir kafa travması geçirdiği ancak durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Bir mahkeme sözcüsü karakola hakimin durumunun takip edildiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

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    hakim abd
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