'Hakkımı helal etmiyorum' demişti! Mahkemelik oldu cenazeye gitmedi! Ata Demirer ve Ferdi Tayfur arasında neler yaşandı? İşte merak edilen detaylar...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Binlerce insan ise efsane şarkıları eşliğinde sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı. Birçok ünlü ismin de yer aldığı cenaze törenine Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sessizliğe bürünen Ata Demirer ve usta sanatçı arasında yaşanan sernayo gerilimi yeniden gündem oldu. Bu olayın detayları ise merak edildi.

Yüksel Altuğ’un programında karşılaşan ikiliden Ferdi Tayfur, Ata Demirer'i görünce "Lambalı Saz" isminde bir film projesi olduğunu söylüyor. Ata Demirer o anları şu sözlerle anlatmıştı: "Ferdi Abi senaryosunun adını söyledi ve Almanya’dan Türkiye’ye göçen, lambalı saz icat eden bir karakterle ilgili olduğu gibi, bu minvalde şeyler anlattı."

BERLİN KAPLANI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Berlin Kaplanı'nın vizyona girmesinin ardından ise gerilim Ferdi Tayfur'un basın açıklamasıyla başladı. Tayfur, yaptığı açıklamada "Filmi izleyince şaşkınlığımı, yaşadığım şoku anlatamam. Benim amcamla yaşadığım hikâyeden yola çıkıp yazdığım ve 3 yıl önce kendisine okuması için gönderdiğim 'Lambalı Saz' senaryomu çalmış. Sağlık sorunlarım öncesi Fuat Güner’in programında filmde oynamasını teklif etmiştim. Ata sonra bana dönüş yapmadı. Benim noter tastikli senaryomu çalmış. 'Berlin Kaplanı' filmine uyarlamış. Senaryoda 'Boks maçını Orhan Ayhan anlatacak' diye not düşmüştüm. Onu bile kullanmış. Sanmasın ki, bunu onun yanına bırakacağım. Bunu fitil fitil kanuni yollarla burnundan getireceğim. Yazıklar olsun." dedi.

Ardından ise bir sonraki hamle Ata Demirer'den geldi. Ünlü oyuncu şahsını ve "Berlin Kaplanı" filmini hedef alan iddialarının "iftira ve saldırı boyutuna geldiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

DAVAYI ATA DEMİRER KAZANDI!

Ata Demirer'in açtığı dava ise iki yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme "Berlin Kaplanı"nın senaryosunun Demirer’e ait olduğuna, Tayfur’un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti. Böylece davayı Ata Demirer kazanmış oldu.

Davayı kaybeden usta sanatçı, Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini söylemişti ve Ata Demirer'e asla hakkını helal etmediğini belirtmişti.