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Mahkum dizisi ikizleri kim canlandırıyor? Mahkum dizisi İsmail Hacıoğlu kimdir? Savaş ve Barış'ı canlandıran İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?

15.01.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde ikizler karakterlerini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Sevilen dizide ikiz olan Savaş ve Barış karakterlerini İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Hacıoğlu'nun ikizinin olup olmadığı da merak konusu. Peki Mahkum dizisi İsmail Hacıoğlu kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler...

Mahkum dizisi ikizleri kim canlandırıyor? Mahkum dizisi İsmail Hacıoğlu kimdir? Savaş ve Barış'ı canlandıran İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?

FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum'da Savaş ve Barış'ı canlandıran kişinin kim olduğu merak ediliyor. Dizide Savaş ve Barış karakterlerine İsmail Hacıoğlu'nun hayat veriyor. Hacıoğlu'nun ikizi ise bulunmuyor. Peki İsmail Hacıoğlu kimdir?

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlangıç yapan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bırakmıştır.

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2003 senesinde çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazanmıştır. 2010 senesinde çekilmiş olan Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Oyuncu, ayrıca 2017 senesinde ise Ayla filminde rol almıştır.

İSMAİL HACIOĞLU EVLİ Mİ?

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2016–2020 yılları arası Duygu Kaya Kumarki ile evli kalan İsmail Hacıoğlu, 2010–2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evlilik sürdürmüştür. Hacıoğlu'nun Yemin Hacıoğlu isminde bir çocuğu vardır. Oyuncunun ayrıca Kardelen Hacıoğlu isminde bir kardeşi bulunmakta.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER

Mahkum (2021-)
Hükümsüz (2021)
Çocuk (2019-2020)
Koçum Benim (2002)
Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
Beyaz Gelincik (2005-2007)
Sinekli Bakkal (2007)
Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)
Zümrüdüanka (2020)
Gece Sesleri (2008)
Şüphe (2011)
Firar (2011)
Osmanlı Tokadı (2013)
Zeyrek ile Çeyrek (2015)
Kayıtdışı (2017)


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İsmail Hacıoğlu
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