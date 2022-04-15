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Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?

15.04.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya dizinin son bölümünün ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Cemre karakterinin hikayesi sona erdi. Peki Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?

Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu diziye veda etti. Bu durum dizinin fanları ile ünlü oyuncunun sevenlerini üzdü. Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde.,

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü?

MAHKUM DİZİSİNİN CEMRE'Sİ SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012-2014 yılları arasında Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,75 boyundadır.

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı?Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı?


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Seray Kaya
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