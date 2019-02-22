Mahkum, duruşma sırasında avukatını yumrukladı

ABD'nin Ohio eyaletinde cinayetten 45 yıl hapse çarptırılan mahkum, başka bir suçtan mahkemeye çıkarıldı. Aldığı ceza yüzünden avukatına öfkelenen adam, mahkeme salonunu birbirine kattı.
Polis, avukatı mahkumun elinden zor alırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
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