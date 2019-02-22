Mynet Trend

Mahkum, duruşma sırasında avukatını yumrukladı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 21:10 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, mahkeme sırasında avukatına saldıran mahkum duruşmayı birbirine kattı.

ABD'nin Ohio eyaletinde cinayetten 45 yıl hapse çarptırılan mahkum, başka bir suçtan mahkemeye çıkarıldı. Aldığı ceza yüzünden avukatına öfkelenen adam, mahkeme salonunu birbirine kattı.

Polis, avukatı mahkumun elinden zor alırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Her saniyesi korkunç! Adamı yok ettiHer saniyesi korkunç! Adamı yok etti
Makete girdi, kasiyeri yaktıMakete girdi, kasiyeri yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahkeme abd avukat mahkum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Yıldız Tilbe'nin 'bedava ilaç' isteğine Bakan'dan yanıt geldi

Yıldız Tilbe'nin 'bedava ilaç' isteğine Bakan'dan yanıt geldi

Bir anda havada yakaladı!

Bir anda havada yakaladı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabrika çalışanı havaya uçtu!

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Markete giren soyguncu kasiyeri ateşe verdi

Makete girdi, kasiyeri yaktı

Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada

Ölümden döndü! O anlar kamerada

Telefonunu en yüksek parlaklık ayarında kullananlar dikkat!

Gözünü mikrodalgada pişirse aynı şey olurdu!

Dikey kalkabilen elektrikli ‘hava taksi’ test uçuşunu yaptı

‘Hava taksi’ test uçuşunu yaptı

Bahar yüzünü erken gösterince çiftçiler budama için kolları sıvadı: İlk kez bu kadar erken

En büyük korku! Hepsini yok edebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.