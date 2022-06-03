Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, dizideki performansındaki gibi sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

İlk bölümü 14 Aralık 2021 yılında FOX TV'de ekrana gelen Mahkum dizisinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi oyuncularla başrolü paylaşan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu bu kez 'itiraf' paylaşımıyla gündem oldu.

Latin müziğin sevilen ismi Shakira'nın aldatılma paylaşımlarına ilişkin yorumda bulunan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, güzel ve başarılı kadınların aldatılma olasılığının diğerlerine göre daha fazla olduğunu ifade etti.

Hayal Köseoğlu konuya ilişkin attığı ilk tweet'te şu ifadelere yer verdi:

"Şu Shakira aldatılma tweetleri bana aşırı komik geliyo. Tam tersi güzel ve başarılı kadının aldatılma olasılığı daha yüksek. Çünkü erkek kelimesinin kökeni nedir? ERK. Zaten erk erk diye dünyayı ssss- mahvettiler."

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN ÇAPRICI AÇIKLAMA: "10 SENE İÇİNDE TAM 7 TANE İLİŞKİM OLDU"

10 yıl içerisinde tam 7 kez ciddi ilişki yaşadığını belirten ünlü oyuncu bu ilişkilerin içinde güç takıntısı olanlar tarafından aldatıldığını itiraf etti.

"BEN ALDATILACAK KADIN DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu itirafını "Bence ben de aldatılacak kadın değilim" diyerek noktaladı.

MAHKUM'UN SASHA'SI HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF: "GÜÇ TAKINTISI OLANLAR BENİ ALDATTI"

10 sene içerisinde 7 ilişkisinin olduğunu ve güç takıntısı olanlar tarafından aldatıldığını vurgulayan Hayal Köseoğlu, erkeklerin aldatmasının sebebi ile ilgili paylaşımına şöyle devam etti:

"Yani sosyo-ekonomik and/or kültürel, maddi, manevi, tipolojik olarak herhangi bir açıdan sizi daha güçlü buluyorsa ve gücünü hemcinsleriyle yarıştırdığında kendini aşağıda görüyorsa, o erkek aldatmaya aşırı meyilli oluyor. Çok ilkel bir şey ama insanoğlunun idi de maşallah zaten.

Bir de kadınların "öteki kadın" olmayı "hot" bulan versiyonları var. Benim gece uykularım kaçar allah affetsin. Bu tipler de genel olarak işte "oha onunla mı aldatmış" dediğimiz, Shakira örneğindeki kadınlarımızdan oluyorlar."

'İlişkiler ve aldatma' üzerine açıklamalarını sürdüren ünlü oyuncu, aldatmaya meyilli kadınların kendilerini hemcinslerinden daha aşağıda gördükleri için böyle yaptıklarını vurguladı.

"YAZARKEN BİLE MİDEM BULANDI"

Paylaşımında "Hayatlarındaki erkek figürü tarafından sevgiye ve ilgiye muhtaç bırakıldıkları için ERKlerini erkek tarafından tercih edilmek üzerinden kodlamışlar" ifadelerine yer veren ünlü oyuncu, bunu yazarken bile midesinin bulandığını belirtti.

Ünlü oyuncu paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Yani kadını rakip olarak görüp, erkek tarafından tercih edilmeyi birincil sıraya koyan kadınlarımız aslında gücünü kendi hayatında yaratmak yerine bir erkeğin şehvetinde aramayı tercih ediyor. Bu da minimal çabayla iyileştirilebilecek bir şey. Lise çağında ben de böyleydim.

Kısacası, aldatma konsepti bence temelde güç ve aşağılık kompleksiyle alakalı bir şey. Arkadaşlarınızı da sevgililerinizi de buna bakarak seçin. Sizle denkler mi? Herhangi bir şekilde aşağılık kompleksi, ilgi ve sevgi açlığı olan sevgiliden de arkadaştan da kazık yersiniz. Davul bile dengi dengine."



