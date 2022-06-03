MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

03.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, son zamanlarda Instagram hesabında verdiği cesur pozlar ve Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sasha karakteriyle televizyon izleyicisinden tam not alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu güzel ve başarılı kadınların aldatılma ihtimalinin daha fazla olduğunu belirtip geçmişte yaşadığı ilişkiler üzerine dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, dizideki performansındaki gibi sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

İlk bölümü 14 Aralık 2021 yılında FOX TV'de ekrana gelen Mahkum dizisinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi oyuncularla başrolü paylaşan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu bu kez 'itiraf' paylaşımıyla gündem oldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

Latin müziğin sevilen ismi Shakira'nın aldatılma paylaşımlarına ilişkin yorumda bulunan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, güzel ve başarılı kadınların aldatılma olasılığının diğerlerine göre daha fazla olduğunu ifade etti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

Hayal Köseoğlu konuya ilişkin attığı ilk tweet'te şu ifadelere yer verdi:

"Şu Shakira aldatılma tweetleri bana aşırı komik geliyo. Tam tersi güzel ve başarılı kadının aldatılma olasılığı daha yüksek. Çünkü erkek kelimesinin kökeni nedir? ERK. Zaten erk erk diye dünyayı ssss- mahvettiler."

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN ÇAPRICI AÇIKLAMA: "10 SENE İÇİNDE TAM 7 TANE İLİŞKİM OLDU"

10 yıl içerisinde tam 7 kez ciddi ilişki yaşadığını belirten ünlü oyuncu bu ilişkilerin içinde güç takıntısı olanlar tarafından aldatıldığını itiraf etti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

"BEN ALDATILACAK KADIN DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu itirafını "Bence ben de aldatılacak kadın değilim" diyerek noktaladı.

MAHKUM'UN SASHA'SI HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF: "GÜÇ TAKINTISI OLANLAR BENİ ALDATTI"

10 sene içerisinde 7 ilişkisinin olduğunu ve güç takıntısı olanlar tarafından aldatıldığını vurgulayan Hayal Köseoğlu, erkeklerin aldatmasının sebebi ile ilgili paylaşımına şöyle devam etti:

"Yani sosyo-ekonomik and/or kültürel, maddi, manevi, tipolojik olarak herhangi bir açıdan sizi daha güçlü buluyorsa ve gücünü hemcinsleriyle yarıştırdığında kendini aşağıda görüyorsa, o erkek aldatmaya aşırı meyilli oluyor. Çok ilkel bir şey ama insanoğlunun idi de maşallah zaten.

Bir de kadınların "öteki kadın" olmayı "hot" bulan versiyonları var. Benim gece uykularım kaçar allah affetsin. Bu tipler de genel olarak işte "oha onunla mı aldatmış" dediğimiz, Shakira örneğindeki kadınlarımızdan oluyorlar."

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

'İlişkiler ve aldatma' üzerine açıklamalarını sürdüren ünlü oyuncu, aldatmaya meyilli kadınların kendilerini hemcinslerinden daha aşağıda gördükleri için böyle yaptıklarını vurguladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

"YAZARKEN BİLE MİDEM BULANDI"

Paylaşımında "Hayatlarındaki erkek figürü tarafından sevgiye ve ilgiye muhtaç bırakıldıkları için ERKlerini erkek tarafından tercih edilmek üzerinden kodlamışlar" ifadelerine yer veren ünlü oyuncu, bunu yazarken bile midesinin bulandığını belirtti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Ünlü oyuncu paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Yani kadını rakip olarak görüp, erkek tarafından tercih edilmeyi birincil sıraya koyan kadınlarımız aslında gücünü kendi hayatında yaratmak yerine bir erkeğin şehvetinde aramayı tercih ediyor. Bu da minimal çabayla iyileştirilebilecek bir şey. Lise çağında ben de böyleydim.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Kısacası, aldatma konsepti bence temelde güç ve aşağılık kompleksiyle alakalı bir şey. Arkadaşlarınızı da sevgililerinizi de buna bakarak seçin. Sizle denkler mi? Herhangi bir şekilde aşağılık kompleksi, ilgi ve sevgi açlığı olan sevgiliden de arkadaştan da kazık yersiniz. Davul bile dengi dengine."

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan 'cinsiyetçi' paylaşım! İtiraf edip bombayı patlattı: 'Yazarken bile midem bulandı!'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!
Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar! Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar!
Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler'
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu İsmail Hacıoğlu Onur Tuna Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.