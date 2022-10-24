Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu

Yasak Elma, Mucize Doktor, Hayat Devam Ediyor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut karakterine hayat veriyor. FOX'un güçlü yapımlarından Mahkum'un final olacağı iddiaları gündemi meşgul ederken, başrol oyuncusu Onur Tuna, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı.

ÜNİVERSİTEDE İKTİSAT OKUDU

37 yaşındaki yakışıklı oyuncu aslen Çanakkaleli. Liseyi Bursa'da okuyan Onur Tuna, üniversite eğitimi için İzmir'e yerleşmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat eğitimi alan yıldız, bir dönem profesyonel olarak basketbol oynadı. Sanata genç yaşlarda ilgi duymaya başlayan Onur Tuna, Ege Üniversitesi'nde sanat müziği alanında kendisini geliştirdi. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Onur Tuna, ilk olarak 2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde taşradan İstanbul'a göç eden bir ailenin oğlunu canlandırdı. Sonrasında Huzur Sokağı, Filinta, Cesur Yürek gibi yapımlarla televizyon macerasını sürdürdü. Sinemaya da adım atan Tuna, Ağır Romantik ve Benden Ne Olur gibi projelerde rol aldı.

Şimdilerde Mahkum dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncu, özel yaşamıyla da magazin basınının ilgi odağı oluyor.

Bir dönem Hayat Devam Ediyor dizisindeki partneri Yasemin Allen ile aşk yaşayan Onur Tuna, en son meslektaşı Hande Doğandemir ile anıldı.

Hande Doğandemir ile ilişkisi kısa süren ünlü oyuncu, şimdilerde Son Yaz dizisiyle tanınırlığını arttıran Yasemin Yazıcı ile birlikte.

Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren Onur Tuna, mutluluk pozuna ''Güzel sevgilim, sen hep yanımda, önümde ol'' notunu düşmüştü.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan 25 yaşındaki Yasemin Yazıcı; diksiyon, oyunculuk, dans ve vokal alanında kendisini geliştirdi.

Londra'da antropoloji eğitimi alan Yasemin Yazıcı, Türkiye'ye döndükten sonra Ezel Akay ve Deniz Ölmez gibi usta isimlerden oyunculuk dersi almıştı.

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz gibi isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisiyle ekran yolcuğuna adım atan Yasemin Yazıcı, sonrasında dijital dizi Aşk Taktikleri'nde rol aldı.

Yasemin Yazıcı, en son TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta'da izleyici karşısına çıkmıştı.

Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Yasemin Yazıcı, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.



