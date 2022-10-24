MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu

24.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final olacağı konuşulan Mahkum dizisinde İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Onur Tuna'nın sevgilisi Son Yaz dizisinin yıldızı çıktı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu

Yasak Elma, Mucize Doktor, Hayat Devam Ediyor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut karakterine hayat veriyor. FOX'un güçlü yapımlarından Mahkum'un final olacağı iddiaları gündemi meşgul ederken, başrol oyuncusu Onur Tuna, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı.

ÜNİVERSİTEDE İKTİSAT OKUDU

37 yaşındaki yakışıklı oyuncu aslen Çanakkaleli. Liseyi Bursa'da okuyan Onur Tuna, üniversite eğitimi için İzmir'e yerleşmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat eğitimi alan yıldız, bir dönem profesyonel olarak basketbol oynadı. Sanata genç yaşlarda ilgi duymaya başlayan Onur Tuna, Ege Üniversitesi'nde sanat müziği alanında kendisini geliştirdi. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Onur Tuna, ilk olarak 2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde taşradan İstanbul'a göç eden bir ailenin oğlunu canlandırdı. Sonrasında Huzur Sokağı, Filinta, Cesur Yürek gibi yapımlarla televizyon macerasını sürdürdü. Sinemaya da adım atan Tuna, Ağır Romantik ve Benden Ne Olur gibi projelerde rol aldı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Şimdilerde Mahkum dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncu, özel yaşamıyla da magazin basınının ilgi odağı oluyor.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Bir dönem Hayat Devam Ediyor dizisindeki partneri Yasemin Allen ile aşk yaşayan Onur Tuna, en son meslektaşı Hande Doğandemir ile anıldı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Hande Doğandemir ile ilişkisi kısa süren ünlü oyuncu, şimdilerde Son Yaz dizisiyle tanınırlığını arttıran Yasemin Yazıcı ile birlikte.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren Onur Tuna, mutluluk pozuna ''Güzel sevgilim, sen hep yanımda, önümde ol'' notunu düşmüştü.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan 25 yaşındaki Yasemin Yazıcı; diksiyon, oyunculuk, dans ve vokal alanında kendisini geliştirdi.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Londra'da antropoloji eğitimi alan Yasemin Yazıcı, Türkiye'ye döndükten sonra Ezel Akay ve Deniz Ölmez gibi usta isimlerden oyunculuk dersi almıştı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz gibi isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisiyle ekran yolcuğuna adım atan Yasemin Yazıcı, sonrasında dijital dizi Aşk Taktikleri'nde rol aldı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Yasemin Yazıcı, en son TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta'da izleyici karşısına çıkmıştı.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Yasemin Yazıcı, sosyal medyada da epey aktif.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da ünlü oyuncu çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İhsan Hala' açıklaması! Olay bambaşka çıktı'İhsan Hala' açıklaması! Olay bambaşka çıktı
Yine durmadı! 'Çok sevişmenin zararı yok'Yine durmadı! 'Çok sevişmenin zararı yok'
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden göğüs dekolteli poz!Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden göğüs dekolteli poz!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Onur Tuna Seray Kaya Melike İpek Yalova mahkum Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.