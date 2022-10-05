EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Mahsul eş anlamlısı nedir? Mahsul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahsul eş anlamlısı nedir? Mahsul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu anlamda Türkçe en zengin kelime hazinesi olan diller arasında yer alır. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterebilir. Mahsul kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda mahsul kelimesinin eş anlamlıları da mevcuttur.

Mahsul eş anlamlısı nedir? Mahsul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yabancı dillerden birçok kelime dilimize girmiştir. Bu kelimeler zamanla Türkçeleşerek kelime haznemize eklenmiştir. Mahsul kelimesi de bu özelliklere sahip olan bir kelimedir. Arapça "hasıl edilen, ürün" anlamına gelen "maḥṣūl" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "mahsul" olarak geçmiştir. İsim olarak kullanılan mahsul kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır. "Ürün" ve "verim" anlamına gelen mahsul kelimesi aynı zamanda mecaz olarak "ortaya çıkan, elde edilen şey" anlamında da kullanılır. Mahsul kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Köye her gelişinde bahçede kalan mahsulleri topluyordu.
  • Her nesil bir önceki neslin masulü değil mi?
İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahsul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede kelimelerin birden fazla anlamı ve eş anlamı olabilir. Bu nedenle doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek için cümlenin anlamına bakmak gerekir. Mahsul kelimesi de cümlenin içinde kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamlara sahiptir. Mahsul kelimesi cümle içinde ilk anlamı ile ya da mecaz anlamı ile kullanılmış olabilir. Mahsulün cümledeki anlamına göre mahsulün eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Mahsul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Verim
  • Ürün
Lakin eş anlamlısı nedir? Lakinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımLakin eş anlamlısı nedir? Lakinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mahsulün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahsul kelimesi ve mahsul eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu ödülü senin yıllar boyunca çalışmanın, verdiğim emeğin mahsulü olarak kabul etmelisin.
  • Bu yılki mahsulleri toplamak için köye gideceğini söylemişti.
  • Son zamlardan sonra işçilerin verimi artmıştı.
  • Makine bozulunca verimi düşmüş ve iş göremez hâle gelmişti.
  • Ağaçları zamanında sulamak ve gerekli bakımları yapılarak verimi arttırılabilir.
  • Köyde diktiği ekinlerden ürünleri alınca çok mutlu olmuştu.
Kişi eş anlamlısı nedir? Kişi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKişi eş anlamlısı nedir? Kişi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleriOkul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri
Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlarBakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir sinan erdem

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.