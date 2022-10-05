Mahsul eş anlamlısı nedir? Mahsul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yabancı dillerden birçok kelime dilimize girmiştir. Bu kelimeler zamanla Türkçeleşerek kelime haznemize eklenmiştir. Mahsul kelimesi de bu özelliklere sahip olan bir kelimedir. Arapça "hasıl edilen, ürün" anlamına gelen "maḥṣūl" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "mahsul" olarak geçmiştir. İsim olarak kullanılan mahsul kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır. "Ürün" ve "verim" anlamına gelen mahsul kelimesi aynı zamanda mecaz olarak "ortaya çıkan, elde edilen şey" anlamında da kullanılır. Mahsul kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:
Türkçede kelimelerin birden fazla anlamı ve eş anlamı olabilir. Bu nedenle doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek için cümlenin anlamına bakmak gerekir. Mahsul kelimesi de cümlenin içinde kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamlara sahiptir. Mahsul kelimesi cümle içinde ilk anlamı ile ya da mecaz anlamı ile kullanılmış olabilir. Mahsulün cümledeki anlamına göre mahsulün eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Mahsul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Mahsul kelimesi ve mahsul eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: