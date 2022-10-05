Mahsul eş anlamlısı nedir? Mahsul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yabancı dillerden birçok kelime dilimize girmiştir. Bu kelimeler zamanla Türkçeleşerek kelime haznemize eklenmiştir. Mahsul kelimesi de bu özelliklere sahip olan bir kelimedir. Arapça "hasıl edilen, ürün" anlamına gelen "maḥṣūl" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "mahsul" olarak geçmiştir. İsim olarak kullanılan mahsul kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır. "Ürün" ve "verim" anlamına gelen mahsul kelimesi aynı zamanda mecaz olarak "ortaya çıkan, elde edilen şey" anlamında da kullanılır. Mahsul kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

Köye her gelişinde bahçede kalan mahsulleri topluyordu.

Her nesil bir önceki neslin masulü değil mi?

Mahsul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede kelimelerin birden fazla anlamı ve eş anlamı olabilir. Bu nedenle doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek için cümlenin anlamına bakmak gerekir. Mahsul kelimesi de cümlenin içinde kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamlara sahiptir. Mahsul kelimesi cümle içinde ilk anlamı ile ya da mecaz anlamı ile kullanılmış olabilir. Mahsulün cümledeki anlamına göre mahsulün eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Mahsul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Verim

Ürün

Mahsulün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahsul kelimesi ve mahsul eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu ödülü senin yıllar boyunca çalışmanın, verdiğim emeğin mahsulü olarak kabul etmelisin.

Bu yılki mahsulleri toplamak için köye gideceğini söylemişti.

Son zamlardan sonra işçilerin verimi artmıştı.

Makine bozulunca verimi düşmüş ve iş göremez hâle gelmişti.

Ağaçları zamanında sulamak ve gerekli bakımları yapılarak verimi arttırılabilir.

Köyde diktiği ekinlerden ürünleri alınca çok mutlu olmuştu.



