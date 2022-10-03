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İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

03.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İri kelimesi aynı özelliklere sahip cisimleri birbirleri arasında karşılaştırma yaparken kullanırız. Cisimlerden birinin diğerine oranla daha büyük olmasını, var olan ölçülerin çok üzerinde olmasını ve devasa olmasını belirtmek için kullanılır. İri kelimesi günlük hayatımızda da sık sık kullandığımız bir kelimedir. Peki, iri kelimesinin eş anlamlı kelimeleri hangileridir?

İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İri kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "büyük, kaba" anlamlarında kullanılan "érig/irig" kelimesinden türemiştir. Çevremizde gördüğümüz bir insanı, bir arabayı, bir köpeği ya da büyük bir cismi nitelendirmek için iri kelimesini kullanırız. Dilimizde cümle içerisinde cüsseli varlıkların tanımı içinde kullanılır. Türkçede iri kelimesi hem sıfat hem sıfat tamlaması olarak kullanılabilir. Bu demek oluyor ki dilimizde birçok anlamda işlevselliği mevcuttur. Yani bir cümle içerisinde hem sıfat hem tamlama olarak kullanılabilir.

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İri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir cismin ya da bir kişinin tanımı için kullanılan iri kelimesinin eş anlamı olan bir sürü kelime vardır. Bu kelimeleri de günlük iletişimimizde ister yazılı ister sözlü olarak iri kelimesinin yerine kullanabiliriz. İri eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Kocaman
  • Yoğun
  • Hantal
  • Koca
  • Anaç
  • Balaban
  • Cesametli
  • Cesim
  • Mefret
  • Odunsu
  • Yeke
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İrinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İrinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Hayvanat bahçesindeki goriller filmlerdeki kadar küçük değil, kocaman gözüküyordu.
  • Gazoz içindeki yoğun taneleri izleyerek dakikalarını geçirmişti.
  • Bir markanın yeni çıkardığı televizyon ekranı mağazada kocaman duruyordu.
  • Küçük kızın elindeki şemsiyenin üstünde bulunan yağmur taneleri kocamandı.
  • Az önce arabayla giderken yanımızdan cesametli bir fil geçti.
  • Kat kat üzerine giydiği kıyafetlerlerle balaban gözüküyordu.
  • Epey hantal bir vücudu vardı, nasıl gelebilmişti buraya kadar hayret doğrusu.
  • Koca kafalı bir oyuncak ayı almıştı
  • Cesim kayıklarla geliyorlardı kıyıya doğru.
  • Mefret bir kediydi bu da.
  • Odunsu ağaçlarla bezenmişti bu küçük orman.
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