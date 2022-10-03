İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İri kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "büyük, kaba" anlamlarında kullanılan "érig/irig" kelimesinden türemiştir. Çevremizde gördüğümüz bir insanı, bir arabayı, bir köpeği ya da büyük bir cismi nitelendirmek için iri kelimesini kullanırız. Dilimizde cümle içerisinde cüsseli varlıkların tanımı içinde kullanılır. Türkçede iri kelimesi hem sıfat hem sıfat tamlaması olarak kullanılabilir. Bu demek oluyor ki dilimizde birçok anlamda işlevselliği mevcuttur. Yani bir cümle içerisinde hem sıfat hem tamlama olarak kullanılabilir.

İri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir cismin ya da bir kişinin tanımı için kullanılan iri kelimesinin eş anlamı olan bir sürü kelime vardır. Bu kelimeleri de günlük iletişimimizde ister yazılı ister sözlü olarak iri kelimesinin yerine kullanabiliriz. İri eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Kocaman

Yoğun

Hantal

Koca

Anaç

Balaban

Cesametli

Cesim

Mefret

Odunsu

Yeke

İrinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İrinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

Hayvanat bahçesindeki goriller filmlerdeki kadar küçük değil, kocaman gözüküyordu.

Gazoz içindeki yoğun taneleri izleyerek dakikalarını geçirmişti.

Bir markanın yeni çıkardığı televizyon ekranı mağazada kocaman duruyordu.

Küçük kızın elindeki şemsiyenin üstünde bulunan yağmur taneleri kocamandı.

Az önce arabayla giderken yanımızdan cesametli bir fil geçti.

Kat kat üzerine giydiği kıyafetlerlerle balaban gözüküyordu.

Epey hantal bir vücudu vardı, nasıl gelebilmişti buraya kadar hayret doğrusu.

Koca kafalı bir oyuncak ayı almıştı

Cesim kayıklarla geliyorlardı kıyıya doğru.

Mefret bir kediydi bu da.

Odunsu ağaçlarla bezenmişti bu küçük orman.



