İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İri kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "büyük, kaba" anlamlarında kullanılan "érig/irig" kelimesinden türemiştir. Çevremizde gördüğümüz bir insanı, bir arabayı, bir köpeği ya da büyük bir cismi nitelendirmek için iri kelimesini kullanırız. Dilimizde cümle içerisinde cüsseli varlıkların tanımı içinde kullanılır. Türkçede iri kelimesi hem sıfat hem sıfat tamlaması olarak kullanılabilir. Bu demek oluyor ki dilimizde birçok anlamda işlevselliği mevcuttur. Yani bir cümle içerisinde hem sıfat hem tamlama olarak kullanılabilir.
Bir cismin ya da bir kişinin tanımı için kullanılan iri kelimesinin eş anlamı olan bir sürü kelime vardır. Bu kelimeleri de günlük iletişimimizde ister yazılı ister sözlü olarak iri kelimesinin yerine kullanabiliriz. İri eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:
İrinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: