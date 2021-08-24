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Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi korona olmuş, ölmüşsün"

24.08.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül kendisine gönderilen "Abi corona olmuş, ölmüşsün" mesajına esprili bir yanıt verdi. Kırmızıgül daha sonra takipçisiyle arsanda geçen diyaloğu paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi korona olmuş, ölmüşsün"

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, Amerika seyahati öncesi corona testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi.

Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika’da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak “O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim” dedi.

Koronavirüs olan Mahsun Kırmızıgül'den iyi haber! &quot;Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum&quot;Koronavirüs olan Mahsun Kırmızıgül'den iyi haber! "Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum"

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“ABİ CORONA OLMUŞ, ÖLMÜŞSÜN”

Takipçisinden gelen bir mesaja tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu da şu sözlerle paylaştı:

“Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. ‘Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?’ cevap yazdım. ‘He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana’ Gelen soru; ‘Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?’ Beni cennette hayal etmesi gülümsetti.”

mk

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mahsun Kırmızıgül
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