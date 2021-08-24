Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi korona olmuş, ölmüşsün"

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, Amerika seyahati öncesi corona testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi.

Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika’da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak “O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim” dedi.

“ABİ CORONA OLMUŞ, ÖLMÜŞSÜN”

Takipçisinden gelen bir mesaja tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu da şu sözlerle paylaştı:

“Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. ‘Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?’ cevap yazdım. ‘He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana’ Gelen soru; ‘Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?’ Beni cennette hayal etmesi gülümsetti.”





