Mahsun Kırmızıgül'ün 'Dinle' şarkısına yasak geldi! Görünce dayanamadı: "O çocukların..."

Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

Asıl Adı Abdullah Bazencir olan ama hepimizin Mahsun Kırmızıgül olarak tanıdığı ünlü isim, son olarak hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etmişti.

Şarkıcı bu sefer ise yıllar önce yayınladığı ve halen dah hepimizin diline pelesenk olan şarkısı 'Dinle' ile gündeme geldi.

Kırmızıgül'ün Dinle şarkısı 23 Nisan etkinliklerinde kullanacaktı. Ama iddiaya göre okul müdürü tarafından izin verilmedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK ÜZGÜN"

Kırmızıgül, Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak şarkının, okul müdürü tarafından yasaklandığını duyurdu ve tepki gösterdi.

Kırmızıgül, Instagram hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Ankara Akyurt ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar “Dinle ” şarkısını prova yapıyorlar. Ama Okul Müdürü Yasemin Pelit şarkının sözlerinin uygun olmadığını dile getirip çocuklara yasağı koyuyor. Ve çocuklar çok üzgünler. Yapma Müdüre Hanım, gün çocukların günü, hem o şarkının sözlerinde kötü bir şey olsa çocukların velileri ve öğretmenleri böyle bir şeye izin vermezler. O çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini emeklerinin karşılığını kesmeyin Müdür Bey! Bırakın şarkıyı sözleri ile okusunlar..."









