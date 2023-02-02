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Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminin galasına katılmayan Özcan Deniz'den açıklama

02.02.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, kendi çıkış hikayesinin de anlatıldığı Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi filminin galasına katılmadı. Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül, galada kameraların karşısına geçerken; gözler Özcan Deniz'i de aradı. Geceye katılmama sebebi merak konusu olan ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminin galasına katılmayan Özcan Deniz'den açıklama

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanan Prestij Meselesi filminin galası dün akşam yapıldı. 3 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin galasına ise Özcan Deniz katılmadı. Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galasında tebrikleri kabul eden 53 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Haluk Levent’i yanına davet etti.

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ÖZCAN DENİZ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı 'dostum' dediği Mahsun Kırmızıgül'e kutlama mesajı paylaştı.

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Deniz, “Galada olamadığım için çok üzgünüm. 3 Şubat Cuma (yarın) günü vizyon yolculuğuna başlayacak olan, bu yılın en beklenilen filmi 'Prestij Meselesi' ve sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül'e başarılı bir vizyon yolculuğu diliyor ve şimdiden emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum” dedi.

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Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz yaşında

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