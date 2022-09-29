Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almaya çalıştılar!

Güreş şirketi sahibi Steven Fludder, Macar havayolu şirketi Bulgaristan'daki Varna Havalimanı'ndan Liverpool'a dönüş uçuşunu iptal ettiğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e getirilen altı yolcudan oluşan bir grubun parçasıydı.

TRANSFER EDİLDİLER

Dün sabah 6.15'teki uçuşları kalkmak üzereyken, iddiaya göre bir güvercin sürüsü motorlardan birine girdi ve bu da uçuşun iptal edilmesine neden oldu. Bu sebeple, Wizz Air ve havaalanı yetkilileri, 6 kişilik bu grubun taksiyle dört buçuk saat uzaklıktaki Bükreş'e kadar transfer edilmelerini sağladı.

''KÖRÜ KÖRÜNE GÖNDERİLDİK''

Ancak şehirdeki Minerva Oteli'ne vardıklarında, kendilerine otelin dolu olduğu söylendi. Steven, Wizz Air'ın hiçbir zaman yolcular için rezervasyon yapmadığını ve sorunu başından savmak için onları körü körüne oraya gönderdiklerini iddia etti. Neyse ki otel yöneticisi sonunda onlara acıdı çünkü aralarında yaşlı bir beyefendi ve tek bacaklı bir adam vardı. Bu yüzden 6 kişilik gruba iki yataklı bir oda sağladılar.

SATIN ALMAK İSTEDİ

Talihsiz grup, 28 Eylül'de oradaki zamanlarını değerlendirip Bükreş'teki kasabada, ılık güneş ışığında bira içmeye karar verdi ancak o esnada garip bir olay yaşandı. Bir adam, Steven'ın nişanlısını yaklaşık beş sterlin karşılığında satın almaya çalıştı.

5 STERLİN TEKLİF ETTİ

Emma'yı satın almak için 5 sterlinlik bir teklifte bulunan ve genç kadının ne kadar edeceğini düşündüklerini görmek için Steven'ın yeni arkadaşlarına baskı yapan garip adam, tüm ekibi şoke etti.

ARKADAŞLARINA DA SORDU

Ancak durumu tiye almayı seçtiler. İçlerinden biri, "İki battaniye ve bir deve" diye şaka yaparken, bir diğeri onun en az "yedi eşek" değerinde olduğunu düşündü. Durum hakkında ne hissettiği sorulduğunda Emma, "Keşke beni satın alsaydı" diye yanıtladı.

BUGÜN DÖNÜYORLAR

Ekip bugün Liverpool'a uçmak için Bükreş'e taksiye binecek. Ahşap zeminde sadece bir yastık ve havluyla uyuduğunu ancak kalacak yer bulabildikleri ve gruptaki insanları tanıdığı için şanslı olduklarını aktaran Steven, yine de havayolu personelinin insanların mağduriyetine karşı bu kayıtsız tavrının kendisini şaşırttığını aktardı.

