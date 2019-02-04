Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi

Akit gazetesi 'sanat adı altında yapılan' şarkılarda, Müslümanların şirke düşmesine neden sözlerin büyük tepki çektiğini ileri sürdü. 'Şirk dolu şarkılar' başlıklı bir liste yayımlayan gazete, şarkıları hangi sanatçının seslendirdiğini de yazdı.

Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar! https://t.co/ibVRtaitjz pic.twitter.com/Sok1vlpHLK — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) 3 Şubat 2019

"Müslümanların şirke düşmesine neden olan sözler" adı altında listelenen şarkılar ise şöyle:

Kubat: 'Seni Allah kadar sevdim.'

Nükhet Duru: 'Sen gördüğüm en son ilahsın.'

Edip Akbayram: 'Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a.'

Mahsun Kırmızıgül: 'Sevdim seni Rabbim kadar.'

Orhan Gencebay: 'Kaderin böylesine yazıklar olsun.'

Yıldız Tilbe: 'Sensiz ölürüm cennette.'

Grup AF: 'Yaradan'ın boş vaktine gelmiş.'

Muazzez Abacı: 'Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.'

Duman: 'Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.'

Cem Adrian: 'Beni Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin?'

Erol Evgin: 'Seni sevmek ibadetim.'

Hakkı Bulut: 'Sana taptım be yahu!'

İbrahim Tatlıses: 'Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?" / "Bir Allah'a taptım bir sana taptım!'