Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 04.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

Akit gazetesi 'dinlenmesinin şirk olduğunu' iddia ettiği şarkılarla ilgili bir liste yayınladı. "Notaların altındaki şirke dikkat" diyen gazete, "İmanımızı şarkılarla çalıyorlar" diyerek pek çok usta ismin de yer aldığı şarkı listesiyle sosyal medya gündemine damga vurdu.

Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi

Akit gazetesi 'sanat adı altında yapılan' şarkılarda, Müslümanların şirke düşmesine neden sözlerin büyük tepki çektiğini ileri sürdü. 'Şirk dolu şarkılar' başlıklı bir liste yayımlayan gazete, şarkıları hangi sanatçının seslendirdiğini de yazdı.

"Müslümanların şirke düşmesine neden olan sözler" adı altında listelenen şarkılar ise şöyle:

Kubat: 'Seni Allah kadar sevdim.'

Nükhet Duru: 'Sen gördüğüm en son ilahsın.'

Edip Akbayram: 'Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a.'

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Mahsun Kırmızıgül: 'Sevdim seni Rabbim kadar.'

Orhan Gencebay: 'Kaderin böylesine yazıklar olsun.'

Yıldız Tilbe: 'Sensiz ölürüm cennette.'

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Grup AF: 'Yaradan'ın boş vaktine gelmiş.'

Muazzez Abacı: 'Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.'

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Duman: 'Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.'

Cem Adrian: 'Beni Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin?'

Erol Evgin: 'Seni sevmek ibadetim.'

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Hakkı Bulut: 'Sana taptım be yahu!'

İbrahim Tatlıses: 'Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?" / "Bir Allah'a taptım bir sana taptım!'

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Hande Yener: 'Of güzel Allah'ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.'

Ebru Gündeş: 'Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.'

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Ferdi Tayfur: 'Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.'

Ahmet Kaya: 'Allah'ına kitabına sövüp saydım.'

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Murat Göğebakan: 'Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.'

Müslüm Gürses: 'Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.' / 'İsyanım var benim kadere.' / 'Rest çektim kadere.'

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Oğuz Yılmaz: 'Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?'

Ferhat Göçer: 'Cenneti değişmem saçının teline.'

Selami Şahin: 'Tapılacak kadınsın.'

Mahsuni Şerif: 'Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna.'

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