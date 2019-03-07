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Maisie Williams, Arya Stark gibi görünmekten sıkıldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Maisie Williams, dizinin final çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık daha fazla Arya Stark gibi görünmek istemedi ve saç stilini değiştirdi.

Maisie Williams, Arya Stark gibi görünmekten sıkıldı

Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterini canlandırmasıyla tanınan Maisie Williams, imajını değiştirdi.

21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Paris Moda Haftası defielerini takip etmek için gittiği Paris’te erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

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Henüz 13 yaşındayken başladığı ve seyircilerin, büyümesine ekranda şahit olduğu Williams, dizideki kumral saçlarını pembeye boyattı.

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Williams, yeni saçlarıyla ilgili, “Saçlarımı çok seviyorum. İşte yeni ben” yorumunu yaptı.

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Öte yandan sekizinci ve final sezonuyla ekrana veda edecek olan Game of Thrones’un ardından Maisie Williams’ın rol aldığı son proje bir bilimkurgu oldu. Williams, iddialı bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Maisie Williams Arya Stark

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