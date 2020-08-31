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  4. Maisie Williams’tan, Yeni Mutantlar’a (The New Mutants) yapılan kötü eleştirilere komik yanıt

Maisie Williams’tan, Yeni Mutantlar’a (The New Mutants) yapılan kötü eleştirilere komik yanıt

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisindeki Arya rolüyle hafızalara kazınan Masie Williams, rol aldığı Yeni Mutantlar (The New Mutants) filmine yapılan eleştirilere cevap verdi. Eleştirmenler ve izleyiciler filmin X-Men serisinin en kötüsü olduğunu iddia ediyor.

Maisie Williams’tan, Yeni Mutantlar’a (The New Mutants) yapılan kötü eleştirilere komik yanıt

Çeşitli aksaklıklar yüzünden 2018 yılından beri vizyona girmesi beklenen Yeni Mutantlar (The New Mutants), geçtiğimiz cuma günü nihayet izleyicisiyle buluştu. 3,1 milyon dolar gişe elde eden film, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Filmin başrol oyuncularından Maisie Williams, filme gelen kötü eleştirilerle ilgili verdiği komik tepkiyle ilgi odağı oldu.

Vizyona girmesinin ardından yerden yere vurulan filmle ilgili bir eleştirmen Yeni Mutantlar'ı "Şimdiye kadarki en kötü X-Men filmi" diye nitelendirdi. Bu yorumu kendi sosyal medya hesabında paylaşan genç yıldız, Forbes incelemesini "Kulağa mutlaka görülmesi gereken bir film gibi geliyor! Hemen biletlerinizi alın" yazarak tweetledi.

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The Hollywood Reporter da olumsuz bir eleştiri yaparak, filmin "Bıkkınlık veren bir deja vu"dan başka hiçbir şey sunmadığını ifade etti.

Filmleri eleştirileri derleyerek notlandıran internet sitesi Rotten Tomatoes'ta filmin mevcut puanı yayımlanan 29 eleştiri baz alınarak yüzde 24.

The New Mutants filminin vizyon tarihi belli olduThe New Mutants filminin vizyon tarihi belli oldu

Josh Boone'nin yönettiği film, mutant kabiliyetlerine sahip genç kişiler üzerine kurulan korku filmi diye tarif ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer alıyor.

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