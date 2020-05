The New Mutants filminin vizyon tarihi belli oldu

Daha önce defalarca ertelenen The New Mutants filminin 28 Ağustos’ta vizyona gireceği duyuruldu.

X-Men’in spin-off’u The New Mutants, çekimleri 2017’de biten ancak aradan geçen süre içinde bir türlü vizyona giremeyen film olarak hafızalarda kaldı. Birçok kişi yapımdan ümidini kesse de yapımcılar yeni bir vizyon tarihi açıklayarak, hayranları bir kez daha umutlandırdı.

Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman takımından uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan X-Men film serisinin on birinci filmi (Spin-off) olan Yeni Mutantlar'ın (The New Mutants), yönetmen koltuğunda Josh Boone oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer alıyor.