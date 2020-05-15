Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The New Mutants filminin vizyon tarihi belli oldu

The New Mutants filminin vizyon tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Merakla beklenen The New Mutants filminin vizyon tarihi 28 Ağustos olarak açıklandı.

Daha önce defalarca ertelenen The New Mutants filminin 28 Ağustos’ta vizyona gireceği duyuruldu.

X-Men’in spin-off’u The New Mutants, çekimleri 2017’de biten ancak aradan geçen süre içinde bir türlü vizyona giremeyen film olarak hafızalarda kaldı. Birçok kişi yapımdan ümidini kesse de yapımcılar yeni bir vizyon tarihi açıklayarak, hayranları bir kez daha umutlandırdı.

Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman takımından uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan X-Men film serisinin on birinci filmi (Spin-off) olan Yeni Mutantlar'ın (The New Mutants), yönetmen koltuğunda Josh Boone oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Matrix 4'ün çekimlerine ne zaman devam edilecek?Matrix 4'ün çekimlerine ne zaman devam edilecek?
Rüyada deniz görmek ne anlama gelir? Rüyada deniz görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

Deney videosu izleyenleri dehşete düşürüyor

Deney videosu izleyenleri dehşete düşürüyor

Sakinlerinin ismini söylemekten bile çok korkutuğu lanetli kasaba

Sakinlerinin ismini söylemekten bile çok korkutuğu lanetli kasaba

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Matrix 4’ün çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor

Matrix 4'ün çekimlerine ne zaman devam edilecek?

Dakota Johnson’ın adı, Olivia Wilde'ın "Don't Worry Darling" filmiyle birlikte anılıyor

Heyecan veren ortaklık! Yıldız isimler aynı projede

Snowpiercer dizisinden fragman ve afiş yayınlandı

Heyecanla beklenen diziden nefes kesen fragman

Robert De Niro, Trump’a “akıl hastası” diyerek, onun koronavirüsten ölen insan sayısını umursamadığını söyledi

Lafını esirgemedi: 'Bir şeyler söyleyen akıl hastası...'

Russell Crowe’lu "Unhinged"den nefes kesen fragman

'Gladyatör' şaşırtmaya devam ediyor

Temel Reis (Popeye) animasyon film oluyor

Temel Reis, Safinaz ve Kabasakal geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.