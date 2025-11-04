Makarna alarmı! Hazır makarnalarda listeria bakteri tehlikesi: 6 kişi öldü, 1 kişi bebeğini düşürdü!

FDA'nın geçen hafta yayınladığı güncellemeye göre, ülke çapında önceden pişirilmiş makarna ile bağlantılı listeria salgınında 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Salgın, hazır makarna ürünlerinin tüketimiyle ilişkilendiriliyor.

SALGININ KÖKENİ VE GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ

FDA'ya göre salgın ilk olarak Haziran ayında duyuruldu ve gıda tedarikçileri ve firmalar çeşitli hazır makarnaları geri çağırdı. FDA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile birlikte çok sayıda eyaleti etkileyen listeria salgınını soruşturuyor.

BİR KİŞİ BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

FDA'nın Perşembe günü yaptığı güncellemede, "25 Eylül 2025'teki son CDC vaka sayısı güncellemesinden bu yana, 3 eyaletten toplam 7 yeni hastalık bildirildi ve 2 ek ölüm bildirildi."

Ayrıca, bir kişinin de bebeğini düşürdüğü belirtildi. Salgından etkilenen 27 kişiden 25'i Perşembe itibarıyla hastaneye kaldırıldı.

ETKİLENEN EYALETLER

Vakalar 18 eyalette bildirildi:

Kaliforniya

Florida

Hawaii

Illinois

Indiana

Louisiana

Michigan

Minnesota

Missouri

Kuzey Karolina

Nevada

Ohio

Oregon

Güney Karolina

Teksas

Utah

Virginia

Washington

LİSTERİA TEHLİKESİ VE BELİRTİLERİ

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'ne (FSIS) göre, listeria ile kirlenmiş gıdaların tüketimi, yaşlı yetişkinleri, bağışıklık sistemi zayıflamış kişileri, hamile kadınları ve yenidoğanları ciddi şekilde etkileyebilen listeriyozise yol açabilir.

FSIS basın açıklamasında, "Listeriosis ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı, denge kaybı ve bazen ishal veya diğer gastrointestinal semptomlarla birlikte konvülsiyonlara neden olabilir. Hamile kadınlarda enfeksiyon, düşüklere, ölü doğumlara, erken doğumlara veya yenidoğanda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilir."

ABD'DE GIDA KAYNAKLI ÜÇÜNCÜ ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENİ

CDC'ye göre, Listeria enfeksiyonu ABD'de gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan üçüncü önde gelen ölüm nedenidir. Ülkede her yıl yaklaşık 1.250 kişi Listeria ile enfekte oluyor ve 172 kişi bu enfeksiyondan hayatını kaybediyor.