Festivalin gözdeleri: ‘Hamsili su böreği ve hamsili döner'

Rize’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Hamsi Festivali, hamsiyle hazırlanan sıra dışı lezzetlerle yoğun ilgi gördü. Festivalin en çok dikkat çeken tatları ise hamsili su böreği ve hamsili döner oldu. Rize Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, mangallarda pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara ekmek arası olarak tahin helvası eşliğinde ikram edilirken, uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar güneşli havada hem lezzetin hem de eğlencenin keyfini yaşadı.

Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nin bu yıl 8'incisi düzenlendi. Festival öncesinde temizlenen hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirilmeye başlandı.

Pişirilen hamsiler daha sonra ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi.

Festivalde toplamda 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı. Hamsi almak için kuyruğa giren vatandaşlar hem güneşin hem de eğlencenin tadını çıkardı.

HAMSİLİ SEZAR SALATA, HAMSİLİ YAPRAK SARMA

Festivalde dağıtılan hamsiden çok kurulan stantlar dikkat çekti. İşletmeler ve kurumlar tarafından kurulan stantlarda hamsi ile yapılan yemekler rağbet gördü. Hemen her tezgahta hamsi koli ismi verilen hamsiden yapılan bölgeye özgü lezzet bulunsa da dikkat çekenler ise hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili döner, hamsili gözleme hatta en dikkat çekicisi ise hamsili su böreği oldu. Döner tezgahında döner hamsiler herkesin fotoğraf karesine, hamsili su böreği ve hamsili sarma ise midesine yansıda. Festival çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti.

"BU YIL DÖNER DENEYELİM DEDİK, GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ OLDU'"

Bu yıl festivale özel farklı bir ürün denemek istediklerini ve hamsi dönerinde bu şekilde ortaya çıktığını dile getiren döner ustası Mahmut Baş, "Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor" dedi.

FESTİVALİN GÖZDESİ HAMSİLİ SU BÖREĞİ

Hamsili su böreğinin hazırlanış aşamalarını anlatan Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç "Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı okulun bir başka öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise hamsilerle süslü yemeklerle dolu stantlarındaki ürünleri sıralayarak, "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak" dedi.

Festivalin gözdeleri: ‘Hamsili su böreği ve hamsili döner 9Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

