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Tek caddede 6 bin kişi yaşıyor! Dünyanın en ilginç köylerinden

Polonya'daki Suloszowa köyü, sıra dışı yerleşim planıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Yaklaşık 6 bin kişinin 9 kilometrelik tek bir cadde boyunca yaşadığı köy, havadan bakıldığında ise rengarenk tarlalarıyla adeta tabloyu andırıyor.

Tek caddede 6 bin kişi yaşıyor! Dünyanın en ilginç köylerinden
Çiğdem Berfin Sevinç

Polonya'nın güneyinde bulunan Suloszowa köyü, alışılmışın dışında yerleşim düzeniyle Avrupa'nın en dikkat çeken köyleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köyde tüm evler, 9 kilometre boyunca uzanan tek bir yolun iki tarafına sıralanıyor.

Tek caddede 6 bin kişi yaşıyor! Dünyanın en ilginç köylerinden 1

HAVADAN BAKINCA BÜYÜLÜYOR

Suloszowa'nın en dikkat çekici özelliği ise havadan görüntülendiğinde ortaya çıkıyor. Yolun iki yanında uzanan yeşil, sarı ve kahverengi tonlarındaki uzun tarım arazileri, köye adeta renkli bir şerit görünümü kazandırıyor. Bu eşsiz manzarası nedeniyle köy, "Küçük Toskana" olarak da anılıyor.

700 YILLIK YERLEŞİM PLANI KORUNUYOR

İlk kez 1315 yılında kayıtlara geçen Suloszowa, "lancuchowka" adı verilen doğrusal yerleşim modelinin en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tek caddede 6 bin kişi yaşıyor! Dünyanın en ilginç köylerinden 2

Bu sistemde her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi bulunuyor. Böylece köy sakinleri evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu planlama modeli, yaşam alanı ile üretim alanını iç içe tutmaya devam ediyor.

GELENEKSEL YAŞAM SÜRÜYOR

Suloszowa, modern turizm yerine geleneksel yaşam kültürünü korumasıyla da öne çıkıyor. Günün ilk saatlerinde çiftçiler tarlalarında çalışırken, akşam saatlerinde bacalardan yükselen duman ve geleneksel Polonya mutfağının kokuları köy yaşamının bir parçası olmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sokak köy cadde
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