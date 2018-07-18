Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Makarna pişirirken asla küçük tencere kullanmayın



Makarnanın eşit ve doğru bir şekilde pişmesini istiyorsanız kesinlikle küçük tencere kullanmayın. Büyük bir tencerede pişirmek hem daha lezzetli bir makarna pişirmenize yardımcı olacak hem de yemeğiniz topaklanmayacak.

Makarna suyuna tuz atmadan pişirmeye kalkmayın



Kaynayan makarna suyuna makarnayı koymadan önce bolca tuz atmalısınız. Tuz atma işlemini doğru bir şekilde yaparsanız makarnaların birbirine yapışmalarını önlemiş olursunuz. Aynı zamanda doğru miktarda tuz eklerseniz makarna piştikten sonra tuz eklemenize gerek kalmaz.

Zeytinyağı eklemeyin



Makarnalar yapışmasın diye yağ eklemeye kalkmayın. Suyuna ekeleyeceğiniz tuz, zaten bu problemin üstesinden gelecektir. Ayrıca zeytinyağı ekleyerek pahalı bir yağı gereksiz bir şekilde kullanmış olursunuz. Paranızı boşa harcamayın.

Makarna paketi üstünde yazan talimatlara uymayın

Makarna paketinde yazan pişirme talimatı damak tadınıza uymayabilir. Bu sebeple paket üzerinde yazan tarife aldanmayın. Makarnayı süzmeden önce muhakkak tadına bakın.

Gereğinden fazla peynir eklemeyin

Çok fazla peynir eklemek makarnanın kendine has tadını bozar. Gereğinden fazla peynir koymayın, sadece az miktarda parmesan serpiştirin. Bu şekilde çok daha lezzetli makarna yemiş olacaksınız, emin olun.