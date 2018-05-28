Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz dünyanın en lezzetli makarnasını yapan siz olacaksınız :)

Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz dünyanın en lezzetli makarnasını yapan siz olacaksınız :)

1 / 4 O bulanık, nişastalı suyu lavaboya dökerek çok büyük hata yapıyorsunuz Usta şefler gibi makarna yapmak istiyorsanız sakın bu hatayı yapmayın. Nişastalı bir besin olan makarna haşlandığında neredeyse tüm nişasta suya karışır. Suyun bulanıklaşmasının sebebi de budur.

2 / 4 Sakın dökmeyin Bulanık makarna suyu ile İtalyan şefleri gibi ipek kıvamında soslar ve makarna yapabilirsiniz. Makarnanızdaki su, sosunuzdaki yağdan ayrıldığında tabağınızın kenarlarında kırmızı, sulu birikintiler meydana gelir.

3 / 4 Peki makarnayı nasıl süzmelisiniz? Makarna haşlarken suyunu az kullanın. Yapışmasını önlemek için ise sık sık makarnayı karıştırın. Eğer makarnanızla aynı anda sosunuzu da pişiriyorsanız, makarna tenceresinden birkaç yemek kaşığı makarna suyunu direk sosunuza ekleyebilirsiniz.