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Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

İtalyanların o büyük sırlarının makarna suyunda saklı olduğunu biliyor muydunuz? O zaman bu tüyoyu sizin de öğrenmenizin vakti geldi!

Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz dünyanın en lezzetli makarnasını yapan siz olacaksınız :)

Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz dünyanın en lezzetli makarnasını yapan siz olacaksınız :)

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O bulanık, nişastalı suyu lavaboya dökerek çok büyük hata yapıyorsunuz

O bulanık, nişastalı suyu lavaboya dökerek çok büyük hata yapıyorsunuz
Usta şefler gibi makarna yapmak istiyorsanız sakın bu hatayı yapmayın. Nişastalı bir besin olan makarna haşlandığında neredeyse tüm nişasta suya karışır. Suyun bulanıklaşmasının sebebi de budur.
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Sakın dökmeyin

Sakın dökmeyin
Bulanık makarna suyu ile İtalyan şefleri gibi ipek kıvamında soslar ve makarna yapabilirsiniz. Makarnanızdaki su, sosunuzdaki yağdan ayrıldığında tabağınızın kenarlarında kırmızı, sulu birikintiler meydana gelir.
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Peki makarnayı nasıl süzmelisiniz?

Peki makarnayı nasıl süzmelisiniz?
Makarna haşlarken suyunu az kullanın. Yapışmasını önlemek için ise sık sık makarnayı karıştırın. Eğer makarnanızla aynı anda sosunuzu da pişiriyorsanız, makarna tenceresinden birkaç yemek kaşığı makarna suyunu direk sosunuza ekleyebilirsiniz.
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Kalan suyu atmayın

Kalan suyu atmayın
Artan suyu soğumaya bırakın. Buzluğa koyup dondurabilir daha sonra makarna soslarında, salçanızda veya çorbalarınızda kullanabilirsiniz.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet ben yaptım.şahane oluyor,lezzetli . 3 ayda nişasta yüzünden 3 kg aldım,
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