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Makas eş anlamlısı nedir? Makas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden gelip dilimize yerleşmiştir. Aynı zamanda Türkçe kökenli kelimelere de çeşitli ekler eklenerek yeni kelimeler türetilmiştir. Bu sebeple kelime hazinesi zengindir. Makas kelimesi de Arapça kökenli bir sözcüktür. Birden fazla tanımı bulunur. Bu tanımlara göre farklı eş anlamlı kelimeleri vardır.

Makas eş anlamlısı nedir? Makas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçedeki birden fazla anlama karşılık gelen kelimelerden biri de makas kelimesidir. Farklı kullanım alanları vardır bu nedenle makas eş anlamlısı kelimeler farklılık gösterir. Arapçada kırpma aleti, makas anlamına gelen "miḳāṣṣ" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu, makas kelimesi için farklı alanlarda kullanılan isim türünde on bir farklı tanım yapmıştır:

  • Kesmeye yarayan araç
  • Birbirine komşu iki demir yolu hattını, üçüncü hatta bağlamaya tarayan alet
  • Birbirini kesen demir yolu kavşağı
  • Bazı araçlarda üst üste konulmuş, yassı çelikten yay
  • Çatı ve köprülerde ağaç ya da çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa ya da duvara aktaran kiriş sistemi
  • Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış kol
  • (Mecaz) Çalma, kırpma
  • (Mimarlık alanında) Dirsek.
  • Ağırlık kaldırma düzeni.
  • (Hayvan bilimi) Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan kıskaç
  • (Spor) Su topunda iki ayağın teker teker yarım daire biçiminde çevrilmesiyle yapılan bir hareket
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Makas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Makas kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümledeki yargıyı kontrol etmek gerekir. Makas kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Sındı
  • Dirsek
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Makasın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Makasın eş anlamlısı olan kelimeler ile ve makas kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Makasın yeri bizim evde her zaman salondaki ilk çekmecededir.
  • Berber acımadı vurdu makası.
  • Elini koltuğun dirsek yerine vurunca acıdan bağırdı.
  • Sındıyı ne zaman tek eliyle kullansa hep parmaklarını yaralardı.
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