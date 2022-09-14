Anlamak eş anlamlısı nedir? Anlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsanlar ilk çağlardan beri çevresinde olup bitenleri gözlemleyip gelişen olayları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bir varlığının anlamını ancak insanlar idrak edebilir. Türk Dil Kurumuna göre anlamak kelimesinin anlamı "özetle bir şeyin ne demek olduğunu ya da neye işaret ettiğini kavramak"tır. Kelimenin Türkçedeki kullanımını daha iyi öğrenebilmek için eş anlamlısı olan kelimeler faydalı olabilir.

Anlamak eş anlamlısı olan sözcükler bu kavram hakkında daha akılda kalıcı açıklamaları karşılayabilirler. Anlamak eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı, anlamanın eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenmeyi kolaylaştırır.

Anlamak eş anlamlısı nedir?

Anlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

İdrak etmek

Farkına varmak

Fark etmek

Çakmak

Sezmek

Bilincine varmak

Kestirmek

Kavramak

Çıkarmak

Derk etmek

Görmek

İhata etmek

Takip etmek

Fehmetmek

İntikal etmek

Nüfuz etmek

Anlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamak eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

Üniversiteye yeni başlamış pek çok öğrenci ilk zamanlarında bulundukları yeri idrak etmede sıkıntı yaşayabiliyor.

Okuduğu kitaptan sonra bazı şeylerin yeni farkına varabildi.

Şimdi çaktın mı olayın aslını astarını?

İzlediğimiz filmin ne kadar duygusal olduğunu fark etmedim.

Bir şeylerin ters gittiğini sezmiştim ama elimden gelen bir şey yoktu.

Evrenin gizemlerini çözmek için çıktığı bu yolculukta, küçücük detayların evren için ne kadar önemli olduğunun bilincine varmak yıllarını almıştı.

Kimya öğretmeninin yaptığı sınavlardan neden kimsenin tam puan almadığını kestirememişti.

Yaşanan gelişmelerle birlikte ne yapmaları gerektiğini tam çıkaramamışlardı, geri mi çekilmelilerdi?

Biz zengin burjuvalıkla değil irfanı ihata etmemizle övünüyoruz

Bu gazel o kadar ince işlenmişti ki bütün bir ömür boyunca yazılsa da yine derinliğine nüfuz edilemez.

Öğretmenin dediklerini takip edip eksiksiz bir şekilde not alıyordu.

İlm ve hayali hâlâ fehmedemedi.

Hastaneden çıktıktan bir süre sonra intikali yerine gelmişti.



