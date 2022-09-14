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Anlamak eş anlamlısı nedir? Anlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliğin akıl olduğu pek çok kişi tarafından kabul edilmiştir. İnsan aklıyla; gördüğü, duyduğu, kokladığı, deneyimlediği, hissettiği her durumu analiz eder. Amaç bunların ne olduğunu açıklamaktır. Bu yüzden anlamak önemli bir insani özelliktir. Peki, anlamak kelimesinin eş anlamı nedir?

Anlamak eş anlamlısı nedir? Anlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsanlar ilk çağlardan beri çevresinde olup bitenleri gözlemleyip gelişen olayları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bir varlığının anlamını ancak insanlar idrak edebilir. Türk Dil Kurumuna göre anlamak kelimesinin anlamı "özetle bir şeyin ne demek olduğunu ya da neye işaret ettiğini kavramak"tır. Kelimenin Türkçedeki kullanımını daha iyi öğrenebilmek için eş anlamlısı olan kelimeler faydalı olabilir.

Anlamak eş anlamlısı olan sözcükler bu kavram hakkında daha akılda kalıcı açıklamaları karşılayabilirler. Anlamak eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı, anlamanın eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenmeyi kolaylaştırır.

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Anlamak eş anlamlısı nedir?

Anlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • İdrak etmek
  • Farkına varmak
  • Fark etmek
  • Çakmak
  • Sezmek
  • Bilincine varmak
  • Kestirmek
  • Kavramak
  • Çıkarmak
  • Derk etmek
  • Görmek
  • İhata etmek
  • Takip etmek
  • Fehmetmek
  • İntikal etmek
  • Nüfuz etmek
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Anlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamak eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

  • Üniversiteye yeni başlamış pek çok öğrenci ilk zamanlarında bulundukları yeri idrak etmede sıkıntı yaşayabiliyor.
  • Okuduğu kitaptan sonra bazı şeylerin yeni farkına varabildi.
  • Şimdi çaktın mı olayın aslını astarını?
  • İzlediğimiz filmin ne kadar duygusal olduğunu fark etmedim.
  • Bir şeylerin ters gittiğini sezmiştim ama elimden gelen bir şey yoktu.
  • Evrenin gizemlerini çözmek için çıktığı bu yolculukta, küçücük detayların evren için ne kadar önemli olduğunun bilincine varmak yıllarını almıştı.
  • Kimya öğretmeninin yaptığı sınavlardan neden kimsenin tam puan almadığını kestirememişti.
  • Yaşanan gelişmelerle birlikte ne yapmaları gerektiğini tam çıkaramamışlardı, geri mi çekilmelilerdi?
  • Biz zengin burjuvalıkla değil irfanı ihata etmemizle övünüyoruz
  • Bu gazel o kadar ince işlenmişti ki bütün bir ömür boyunca yazılsa da yine derinliğine nüfuz edilemez.
  • Öğretmenin dediklerini takip edip eksiksiz bir şekilde not alıyordu.
  • İlm ve hayali hâlâ fehmedemedi.
  • Hastaneden çıktıktan bir süre sonra intikali yerine gelmişti.
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