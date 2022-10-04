Konak eş anlamlısı nedir? Konak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde "konaklayan kişi, konuk, konaklama yeri" gibi anlamlara gelen "konak" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda Eski Türkçe "kon-" fiiline "+(g)Ak) ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime Türkçedem Arapçaya ve Balkan dillerine de geçmiştir.
Türk Dil Kurumuna göre konak kelimesinin birden fazla anlamı vardır:
Büyük ve gösterişli olan ev.
Örnek cümle:
"Konaktan tekrar mektebe döndükten sonra uzun zaman boynu bükük dolaştım." (Etem İzzet Benice)
Araba ya da hayvanla bir günde alınan yol.
Örnek cümle:
"Buradan orası beş konaktır."
Konak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle konağın eş anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenni anlamına bakmak gerekir. Cümle içindeki kullanım amacına göre eş anlamlı kelime değiştirilebilir. Hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir. Konak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Konak eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyim örnekleri şu şekildedir: