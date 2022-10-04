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Konak eş anlamlısı nedir? Konak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden alınan ve dilimize yerleşmiş birçok kelime bulunur. Aynı zamanda Türkçe kökenli olan ve eklerle türetilen kelimeler de bulunur. Bu sebeple en zengin kelime dağarcığına sahip dillerden biri de Türkçedir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Konak kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Konak kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir.

Konak eş anlamlısı nedir? Konak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde "konaklayan kişi, konuk, konaklama yeri" gibi anlamlara gelen "konak" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda Eski Türkçe "kon-" fiiline "+(g)Ak) ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime Türkçedem Arapçaya ve Balkan dillerine de geçmiştir.

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Konak kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre konak kelimesinin birden fazla anlamı vardır:

  • Büyük ve gösterişli olan ev.
    Örnek cümle:
    "Konaktan tekrar mektebe döndükten sonra uzun zaman boynu bükük dolaştım." (Etem İzzet Benice)

  • Vali, kaymakam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin resmi konutu.
  • Konakçı.

  • Araba ya da hayvanla bir günde alınan yol.
    Örnek cümle:
    "Buradan orası beş konaktır."

  • Yolculuklarda geceyi geçirmek için inilen, konaklama yapılan yer.
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Konak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle konağın eş anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenni anlamına bakmak gerekir. Cümle içindeki kullanım amacına göre eş anlamlı kelime değiştirilebilir. Hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir. Konak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Eğlek
  • Merhale
  • Konakçı
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Konağın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Konak eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyim örnekleri şu şekildedir:

  • Hükûmet konağının az gerisinde seni bekliyordu.
  • Şu eski konak bana babamdan kaldı.
  • Yolcular eğleği görünce sevinçten ağlayacaklardı, çok yorulmuşlardı.
  • Yarın gece varacağımız orman, yolculuğumuzun son merhalesiydi.
  • Tenyanın ve asalağın ara konakçısı insanlardır.
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