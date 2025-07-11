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Makber ne demek? Makber kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Makber sözcüğü günlük hayat içerisinde çok fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir ifadedir. Fakat bazı kaynaklarda, edebi eserler ve televizyonda karşımıza çıkan ifadelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Günlük yaşamda da kullanılan birçok sözcüğün anlamı ve kökeni tam olarak bilinmeyebilir. Türkçe kelimelere ilgisi olan kişiler TDK sözlüklerinde ya da internet sayfalarında Makber sözcüğünün anlamını araştırmaktadır. Peki, makber ne demek?

Makber ne demek? Makber kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Defne Vera Şahin

Yeni duyulan sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmek istemek pek çok insan için bir güdüsel bir durumdur. Bu kapsamda makber sözcüğü de dilimizde farklı alanlarda kullanımda olup anlamı araştırılan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Türkçe sözcüklerin anlamı ve kökeniyle ilgili araştırma yapmayı seven kişiler bu kelimeyle ilgili de araştırma yapmaktadır. Türk Dil Kurumu kaynakları incelendiğinde çeşitli anlamları karşılayan makber sözcüğü dilimizde tek başına veya çeşitli cümleler ile beraber kullanılabilmektedir.

Makber kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Makber sözcüğü dilimize Arapça'dan gelen sözcükler arasında yer alır. Makber anlamı "kabir” ve “mezar" olarak ifade edilir. Diğer yandan alternatif olarak makber TDK anlamlarında yer almasa da “meften” gibi kelimeler kapsamında da değerlendirilebilir. Bu sözcük sanat ve edebiyat alanındaki eserlerde sıklıkla görülür. Kelimenin günlük yaşamda halk arasındaki kullanımı ise pek yaygın değildir.

Kullanıldığı en fazla bilinen eser ise Servet-i Fünun şairleri arasında Abdülhak Hâmid Tarhan'ın eşinin vefat etmesi üzerine yazdığı ünlü "Makber" adlı şiir kitabıdır. Tarhan, bu eserinde ölüm olgusunu felsefi ve duygusal anlamlarıyla beraber işleyerek makber sözcüğünü edebi metinler arasında kalıcı hale getirmiştir.

Bununla beraber makber sözcüğüyle ilgili çeşitli tiyatro oyunlarının da olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında sanatsal alanda da makber kelimesinin önemli bir yer edindiği ifade edilebilir. Bu gibi sözcüklerin anlamlarını öğrenmek herhangi bir yerde karşılaşıldığı takdirde cümlenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Makber sözcüğünün örnek kullanımı şu şekildedir:

‘’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın/ gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın’ M. A. Ersoy

Bu cümlede içerisinde olduğu gibi kabir ve mezar anlamında kullanmak mümkündür. Günlük yaşam içerisinde çok kullanılan bir kelime olmasa da anlamının bilinmesi genel kültür açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
mezar sözlük tdk
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