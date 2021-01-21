Makyajın sadece kadınlara özgü olduğunu düşünüyorsanız bu listeye bir göz atın! YouTube’daki erkek makyaj kanalları

Toplumsal algılamalar cinsiyet kalıplarını bir şekilde oluşturdu. Bu kalıplar içinde makyaj yapmak kadınlara özgü bir özellik olarak algılandı. Son zamanlarda sayısı hızla artan YouTube kanallarında yeni bir dönem başladı; erkek makyaj kanalları! Kimisi çok beğenip takip ederken kimisi ise eleştiri yağmuruna tutsa da bu kanalların oldukça revaçta olduğu ortada. Üstelik hepsi birbirinden yetenekli. İşte karşınızda YouTube’daki erkek makyaj kanalları...

ERICK HANSON

Makyaj artisti olan Hanson, yanı zamanda moda ve müziğe büyük bir ilgi gösterdi. Makyaj yaptığı kişilerle arasında (erkek ya da kadın farketmez) ilginç bir bağ oluşturmasıyla biliniyordu. Hanson’un en büyük hayali ise ünlü bir modacı olup insanların onun tasarımlarını giymesidir.

COLIN JAY

Makyaj ve modaya olan ilgisiyle dikkatleri çeken Jay, saçını boyattığı çeşitli renklerle tanınıyor. Saçlarını mavi, sarı ve yeşil gibi renkler yapan Jay, bu işlemleri de kendisi yapıyor. Makyaj kanalıyla ünlenen isim sakallarından vazgeçmemesi ile diğer makyaj videosu çeken Youtuber’lardan ayrılıyor.