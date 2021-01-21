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Makyajın sadece kadınlara özgü olduğunu düşünüyorsanız bu listeye bir göz atın! YouTube’daki erkek makyaj kanalları

Seray Üstün Seray Üstün 21.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Makyajın sadece kadınlara özgü olduğunu düşünüyorsanız bu listeye bir göz atın! YouTube’daki erkek makyaj kanalları

Sosyal medya kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber Youtube kendine özgü bir dünyaya dönüşmeye başladı. YouTube’da oyun, güzellik, moda ve kişisel gelişim kanalları kuruldu. Hatta “sosyal medya fenomenliği” olarak isimlendirilen bir iş kolu da hayatımıza girdi. Daha fazla abone sayısına ulaşmak isteyen sosyal medya içerik üreticileri değişik konseptlerde kanallar kurmaya başladı.

Toplumsal algılamalar cinsiyet kalıplarını bir şekilde oluşturdu. Bu kalıplar içinde makyaj yapmak kadınlara özgü bir özellik olarak algılandı. Son zamanlarda sayısı hızla artan YouTube kanallarında yeni bir dönem başladı; erkek makyaj kanalları! Kimisi çok beğenip takip ederken kimisi ise eleştiri yağmuruna tutsa da bu kanalların oldukça revaçta olduğu ortada. Üstelik hepsi birbirinden yetenekli. İşte karşınızda YouTube’daki erkek makyaj kanalları...

ERICK HANSON

ERİCK HANSON

Makyaj artisti olan Hanson, yanı zamanda moda ve müziğe büyük bir ilgi gösterdi. Makyaj yaptığı kişilerle arasında (erkek ya da kadın farketmez) ilginç bir bağ oluşturmasıyla biliniyordu. Hanson’un en büyük hayali ise ünlü bir modacı olup insanların onun tasarımlarını giymesidir.

COLIN JAY

colin jay

Makyaj ve modaya olan ilgisiyle dikkatleri çeken Jay, saçını boyattığı çeşitli renklerle tanınıyor. Saçlarını mavi, sarı ve yeşil gibi renkler yapan Jay, bu işlemleri de kendisi yapıyor. Makyaj kanalıyla ünlenen isim sakallarından vazgeçmemesi ile diğer makyaj videosu çeken Youtuber’lardan ayrılıyor.

JAMES CHARLES

JAMES CHARLES

Takipçi sayısı en yüksek erkek makyaj kanallarından birine sahip olan Charles, klasik renklerden uzak durmasıyla biliniyor. Bir makyaj artisti olan Charles’ın aynı zamanda şarkıcılık deneyimi de bulunuyor. Kanalında yaptığı plastik makyajlar ile büyük sükse yaratan Charles, ünlülerin de makyaj sanatçılığını yapıyor.

WESLEY BENJAMIN CARTER

WESLEY BENJAMIN CARTER

Özellikle göz makyajlarında oldukça başarılı olan Carter bu yeteneği Yotube’dan önce birkaç yarışmada göstermeyi tercih etmiştir. Renkleri kullanımı ve dağıtım şekliyle diğer makyaj sanatçılarından ayrılan Carter, katıldığı yarışmalarla rüştünü ispat ettikten sonra Youtube kanalı açmaya karar vermiştir.

PATRICK STARR

PATRICK STARR

Youtube kanalında 3 milyona yakın abonesi bulunan Starr, dünyanın en ünlü makyaj Youtuberları arasında yer alıyor. Youtube kanalında kendisine yaptığı makyajlar dışında Kim Kardashian, Katy Perry, Shay Mitchell gibi bir çok ünlü isme de fırçalarının sihriyle dokundu. Kendisine ait bir kozmetik markası kuran sosyal medya fenomeni makyaj sektöründe hiçbir zaman en iyi olunamayacağını ve her zaman öğrenecek yeni trendlerin olduğunu söylüyor.

JEFFREE STAR

JEFREE

Birçok erkek makyaj artisti ve kanal sahibinin de ilham kaynağı olan Jeffree Star’ın dünyanın en ünlü erkek makyaj Youtuber’ı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Makyaj artistliğinin yanında söz yazarı, şarkıcı ve tasarımcı olan Star kendi ismiyle kurduğu kozmetik markasıyla ününü arttırdı.

BONUS: ARDA BEKTAŞ

ARDA BEKTAŞ

Yurt dışındaki erkek makyaj kanallarını takip eden Arda Bektaş Türkiye'de bu akımın öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Kurduğu makyaj kanalından sonra pek çok olumsuz eleştiriye maruz kaldığını belirten fenomen isim, kötü yorumları görmezden gelerek en sevdiği iş olan makyaj yapmaya devam edeceğini söylüyor.

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