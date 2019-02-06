Makyajlı VW Passat'ın Avrupa versiyonu tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl Çin versiyonu ve geçtiğimiz haftalarda da Kuzey Amerika versiyonu tanıtılan VW Passat’ın, ülkemizi de kapsayan makyajlanmış Avrupa versiyonu tanıtıldı. Makyajlı VW Passat, yapılan ince müdahaleler sayesinde daha güncel bir görünüme kavuşmuş.

Aracın önünde; ilk bakışta baştan sona değişen tampon ve U formundaki ledli sis farları dikkat çekiyor. Ön aydınlatmaların iç tasarımı değişirken, ledler de artık bir kaş gibi üst kısımda yer alıyor. Ayrıca kaş şeklindeki ledlerin de üstünde, panjurun krom çıtası boylu boyunca uzanıyor.

Aracın arkasında ise önde gerçekleşen değişimlere benzer farklar yer alıyor. İç tasarımı değişen stopların yanında, tamponun en altında yer alan dekoratif egzoz çıkışları da hem daha farklı tasarıma sahip olmasıyla, hem de bir miktar daha büyük oluşu ile kendini gösteriyor.

Kokpitte ise tasarımı büyük oranda değişen 3 kollu direksiyon hemen dikkat çekiyor. Bir Passat klasiği olan analog saatten ise maalesef vazgeçilmiş. Artık analog yerine dijital bir saat yer alıyor. Daha farklı dekoratif çıtalar, koltuklarda yeni kumaş ve deri seçenekleri ise yenilik hissini artırmayı hedefliyor.