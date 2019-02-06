Makyajlı VW Passat'ın Avrupa versiyonu tanıtıldı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 06.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Makyajlı VW Passat'ın Türkiye'yi de içeren Avrupa versiyonu resmi olarak tanıtıldı.

Makyajlı VW Passat'ın Avrupa versiyonu tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl Çin versiyonu ve geçtiğimiz haftalarda da Kuzey Amerika versiyonu tanıtılan VW Passat’ın, ülkemizi de kapsayan makyajlanmış Avrupa versiyonu tanıtıldı. Makyajlı VW Passat, yapılan ince müdahaleler sayesinde daha güncel bir görünüme kavuşmuş.

Aracın önünde; ilk bakışta baştan sona değişen tampon ve U formundaki ledli sis farları dikkat çekiyor. Ön aydınlatmaların iç tasarımı değişirken, ledler de artık bir kaş gibi üst kısımda yer alıyor. Ayrıca kaş şeklindeki ledlerin de üstünde, panjurun krom çıtası boylu boyunca uzanıyor.

Aracın arkasında ise önde gerçekleşen değişimlere benzer farklar yer alıyor. İç tasarımı değişen stopların yanında, tamponun en altında yer alan dekoratif egzoz çıkışları da hem daha farklı tasarıma sahip olmasıyla, hem de bir miktar daha büyük oluşu ile kendini gösteriyor.

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Kokpitte ise tasarımı büyük oranda değişen 3 kollu direksiyon hemen dikkat çekiyor. Bir Passat klasiği olan analog saatten ise maalesef vazgeçilmiş. Artık analog yerine dijital bir saat yer alıyor. Daha farklı dekoratif çıtalar, koltuklarda yeni kumaş ve deri seçenekleri ise yenilik hissini artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 1 yıl önce kullanılmaya başlanan yeni bilgi eğlence sistemi ise aynen kullanılmaya devam ediliyor. Ancak teknik anlamda iyileşmeler olduğu, grafik özelliklerinin, ekran parlaklığının ve piksel yoğunluğunun arttığı belirtiliyor.

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MAKYAJLI VW PASSAT MOTOR VE ŞANZIMANLAR

VW Grubu bünyesinde birçok marka ve modelde kullanılmaya başlanan ve 1.4TSI motorun yerini alan 1.5lt turbo-benzin 150ps motor kendine makyajlı VW Passat’ta da yer bulmuş. Bu motorun haricinde 2.0lt turbo-benzin 190ps ve 272ps seçenekleri de yer alıyor.

Dizel tarafında ise bir değişiklik yer almıyor. 1.6lt turbo-dizel 120ps vw 2.0lt turbo-dizel’in 150ps, 190ps ve 240ps seçenekleri aynen kullanılmaya devam edilecek. Ülkemizde henüz satılmayan 1.4lt TSI motorlu şarj edilebilir hybrid sistemin (218ps) pil kapasitesi de geliştirilmiş ve 55km’ye kadar sadece elektrikli menzil sunabiliyor. Hem benzin hem de dizel seçeneklerde 6 ileri manuel ile motor seçeneğine göre 6 ileri ve 7 ileri DSG otomatik şanzımanlar kullanılmaya devam edilecek.

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Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapıldıktan sonra satışa sunulacak makyajlı VW Passat, Türkiye’de yaz başında satılmaya başlanabilir. Fiyatının ise, ilk başlarda yaratacak yeni! Passat heyecanı nedeniyle %5 civarında artması öngörülebilir.

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